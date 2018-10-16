兩岸孝親的故事 金牌背後藏洋葱

2018年10月16日 10:49 中時電子報 張怡文 、陳慧仙／專題報導 、陳慧仙／專題報導

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作比賽學生組全球前十強金獎得主黃信豪，是來自台灣的學生，作品是「窮孩子的母親節」。

黃信豪，台灣桃園來的大學生，20歲就投入詞曲創作，形容自己是不被人看好的音樂人，但這次他把寫給媽媽的歌全部重新製作，參加孝親獎，入圍那天，他和媽媽都哭了；蔣虎，北京市獨立音樂人，一位人稱傅媽媽收養共64位受刑人的孩子，他以歌向這位偉大無私的傅媽媽致敬。

來全世界各地共一萬多件詞曲創作作品，在過去四個多月內，如雪片般傳進了第二屆孝親獎的報名行列中，每首歌或是高亢或是柔情，傳達都是滿滿的孝親之愛，就像得到全球前十強的黃信豪和蔣虎一般，創作時心中懷著滿滿的愛，得獎那一秒的感動，讓所有創作時的辛苦與難熬，一夕間化為烏有。

獲得本屆孝親獎學生組前十強的黃信豪，是23歲龍華科技大學學生，平日在他小小房間內完成詞曲創作，這次得獎歌曲是以輕快ROP方式唱出「窮孩子的母親節」，當媽媽聽到歌曲入圍得獎感動落淚。原來黃信豪在國三時爸爸就過世，媽媽不但養育兄弟長大，也一路支持他的音樂夢想，談到孝順，酷酷的信豪感性地說要用自己的力量，讓媽媽過更好的日子。

傅媽媽大愛 賣房扶養64名受刑人小孩

音樂人蔣虎則得到社會組前十強，他以傅媽媽偉大做的歌曲創作來源，人稱傅媽媽的傅廣榮本來是個律師，有次一名女受刑人請求幫忙找孩子，她才發現有好多受刑人孩子沒人照顧，有的死了有的流落街頭乞討為生，當時她想著自己是個律師，只要多打個案子官司，來收養三個五個孩子應該沒關係，所以就決定幫受刑人找孩子。

但這位傅媽媽幫受刑人找孩子的任務越找越多，也越收養越多，後來決定賣掉律師樓，也賣掉她在省政府的兩套房，買了一塊地建立兒童園，一共收養64位女殺人犯的孩子，她還四處奔走推動立法，終於立法完成讓受刑人孩子比照孤兒，由政府相關單位接管照顧，傅媽媽的大愛感動了無數人。

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作比賽全球社會組前十強得獎人蔣虎，是來自北京的獨立音樂人，作品為「媽媽的天空」。

孝親獎進入第二屆頒獎典禮了，專業評審團們馬拉松式地評選，在眾多優秀的詞曲創作中，選出了學生組和社會組各十強和佳作，事實上不只被選出的得獎者作品，幾乎是每個參賽創作的背後，都有一段讓人感動的故事，因為孝親的故事就是這麼的真情流露。

(中時電子報)