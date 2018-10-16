美事一樁！成大土木系友捐款修護 70歲老教室重現老風華

成大土木系老校友捐款修護當年上過課的4505教室，讓老教室展露素顏，打開歷史重現70年前的樸質風貌。（曹婷婷翻攝）

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校友捐款齊心修護當年上課的老教室！成功大學土木系4505教室是1948年台灣省立工學院第一批蓋好的5間老教室中，唯一未拆除保留至今的，69級系友捐款修護老舊教室，讓老教室展露素顏，打開歷史重現70年前的樸質風貌。

老教室抬頭可見大木屋架，四周斑駁的牆面透出歷史感，經過修護明亮乾淨，沒有多餘設計的輕鋼架天花板，直接露出屋頂大木屋架，窗邊還擺著一樣高齡的移動式黑板。沒有墊高的講台，特製木桌和高腳椅，方便師生或坐或站近距離教學，講者不再高高在上、聽者不用仰視低迴。

設計者蔡錦松教授解釋，師生平起平坐對談，更能言教心傳，翻轉傳統大學教育單向傳送的態勢，激發學生思考。蔡錦松認為，如果包覆華麗造型裝潢是時尚室內設計，素顏何嘗不是返璞歸真的另一種設計品味，「土木系用樸素的空間繼續傳承成大土木人樸實的氣質。」

蔡錦松是成大土木系69級系友，在系上任教近30年，他回憶40年前，很多同學為了搶占第一排的好位置，常常趁著天光微亮、教室還未開門，拎著書本就從木格窗戶爬進去。

這次起心動念推動捐款修復教室的他說，「金錢或許買得到一時，卻買不到歷史。」透過Line群組發起勸募，老同學陳清展立馬搶第一，同學們隨後也響應，很快50多位系友捐款超過214萬元，其中，傑出校友、印尼僑生鄭漢烈更捐了4萬美金。

搶第一捐款的陳清展，現任台灣省土木技師公會理事，在鹿港的老家也有類似建築，他說，這是「因緣俱足，和同學們一起完成這件事很棒。」

(中時 )

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