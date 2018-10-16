高雄鐵路地下化剪綵未邀馬英九 楊秋興批綠有失風度

2018年10月16日 10:53 中時電子報 邱文秀

陳其邁（左二）主持鐵路地下化通車典禮。（陳其邁競辦提供）

高雄鐵路地下化14日正式通車！歷時12年、斥資千億。前高雄縣長楊秋興繼批評「衛武營國家藝文中心民進黨爭功後，又再度於臉書指高雄鐵路地下化通車蔡政府又攬功。並說，前總統馬英九執政，吳敦義擔仼行政院長時才正式核定並編列預算900多億，很遺憾這兩項重大工程開幕剪綵，都沒有看到馬、吳被邀請參加，實在有失民主風度。

高雄重大建設衛武營藝術中心、高雄鐵路地下化通車，接連正式營運，前高雄縣長楊秋興一手催生衛武營藝文中心，他12日才在臉書寫道，衛武營開幕藍綠爭功勞，他來還原真相。他指出，當年謝長廷時任行政院長，文建會一度要廢掉衛武營，是他萬般堅持才續建，更感謝馬英九總統任內編預算執行，「說衛武營都是民進黨功勞，簡直『黑白來』！」

高雄鐵路地下化14日正式通車，楊秋興再度於臉書批判綠營。他表示，繼衛武營國家藝文中心民進黨爭功外，昨天高雄鐵路地下化通車民進黨政府又再次攬功，讓我再來還原一些真相吧！

楊秋興說，高雄鐵路地下化原本只有核心地區採地下化，左營、鳳山地區鐵路是沒有地下化的，鳳山原本規劃採高架，當時擔任縣長的我極力爭取，鳳山的人口密度不輸給高雄市，我們不應是二等國民。

當時張俊雄擔任行政院長有到鳳山火車站來做宣示支持地下化，但後來馬英九執政，吳敦義擔仼行政院長時才正式核定（包括鳳山地區及左營地區採地下化）且編列預算九百多億，動工距今十年多，有8年在馬英九仼內\

楊秋興說，民進黨在攬功之時是否也要謝謝一下馬英九總統呢！這才厚道吧！衛武營藝術中心及鐵路地下化，可以說數十年來高雄最大且最重要的工程，經過我這樣的描述誰的功誰的勞應該很清楚了吧！

楊秋興最後表示，只是很遺憾，這兩項重大工程開幕剪綵，都沒有看到馬英九、吳敦義被邀請參加，這實在有失民主的風度。

(中時電子報)