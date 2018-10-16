國民黨台南黨部3度法拍 營造商1億689萬得標

2018年10月16日 11:20 中時 洪榮志

(15:24更新，新增謝龍介及建喬營造說法)國民黨因積欠305名黨工退休金，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產以確保債權，台南地方法院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部，9月4日首度法拍流標，9月25日減價1成第2度拍賣再流標，16日又減價1成3拍，台南市黨部被台北市建喬營造公司以1億689萬2000元拍出，新營區黨部則仍乏人問津流標。

「聽到這個消息感覺很訝異！」國民黨台南市黨部主委謝龍介說，台南市黨部拍賣案屬不點交的標的物，由於標案內還有銅像及相關出租戶，後續的相關程序，如談判、協商、訴訟，將各有攻防，市黨部將律師討論後續作為，再做相關回應。

建喬營造母公司皇鼎建設發言人曹羅方說，公司單純以投資的角度著眼，覺得市黨部土地位在商業區，區位很好，加上3拍後價格合理才投標。該公司未曾與國民黨接觸過，投標單純站在投資者的角度，該公司在台南也有建案，未來該土地如何開發，將待相關程序完成後再進一步規畫。至於地上物慰安婦銅像，將待過戶程序完成後，再與國民黨討論處理。

據查，國民黨台南市黨部位於中正路、忠義路口，一旁有富信大飯店第四館的「富華大飯店」，富信為皇鼎持股60％、皇鼎子公司建喬營造持股40％的子公司。皇鼎建設買下市黨部土地後，有可能將中正、忠義路口的三角窗土地全數吃下，未來無論經營飯店或蓋豪宅都是一項好投資。

台南地院行政庭長蔡雅惠指出，新營區黨部因第3拍未拍定，法院將公告應買（即得於公告後3個月內依拍賣底價及條件應買）；期限內無人應買前，債權人得聲請法院另行估價或減價拍賣（即所謂特拍）。一旦無人應買或特拍結果仍未拍定，則視為撤回不動產執行。但如經視為撤回執行，由於此案尚有不當黨產處理委員會移送行政執行併案之8億6481萬餘元之債權，依強制執行法規定，該院會將已查封的新營區黨部案件移送行政執行機關續為執行。

台南地院民事執行處上個月4日上午10點30分第1次拍賣開標時，創下黨產法拍新紀錄的中西區孔廟段國民黨台南市黨部所有土地6筆及中正路23號房屋，底價共1億3168萬元，以及新營區民治路34號房屋土地各1筆，底價共1億4185萬元等2標均無人投標，債權人也沒有到場聲明承受而流標。上個月25日依第1拍底價減價1成進行第2拍時，台南市黨部房地部分2拍底價總計1億1851萬2000元，新營區黨部房地部分為1億2766萬5000元，仍無人投標導致流標。

上午台南地院民執處第3拍價格再打9折，台南市黨部房屋土地底價1億666萬5000元，僅建喬營造投標1億689萬2000元得標，新營區黨部房屋土地底價1億1489萬9000元，仍乏人問津。

鑑於8月14日前總統馬英九才在台南市黨部揭幕全台首座慰安婦銅像，導致此項法拍格外引發各界關注。不過，台南地院也強調，慰安婦銅像及背景看板是在查封後才設置，並非此件執行標的物，加上設置處原為停車空間，屬第三人承嶸企業社承租範圍內，依拍賣公告，此部分土地並不在拍定後的點交範圍內；縱使拍定，民執處也無法點交給買受人。

(中時 )