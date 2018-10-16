深澳電廠爭議 朱立倫再批中央卸責製造鬥爭

深澳電廠爭議，朱立倫再批中央卸責製造鬥爭。（葉德正攝）

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深澳電廠停建中央地方持續互打，新北市長朱立倫16日在市政會議時指出，行政院長賴清德宣布停建深澳燃煤電廠，新北市歡迎，但是非常遺憾做為一個執政黨沒辦法負起責任、解決問題，反倒是推卸責任、製造鬥爭。

朱立倫說，所有紀錄都顯示深澳電廠從最早核定到推動的時間點是民國2006年到2007年，2014年這個計畫講暫緩也可以、講中止也可，2016年再報行政院，由行政院核定重啟這個計畫，今年3月通過環差，最大爭議就是來自主席的那一票，大眾對於環評制度、環差制度質疑，最近觀塘換深澳，從原來缺電一夜之間變成不缺電。

朱立倫說，這些戲演完後，再提2010年他任行政院副院長任內有主持節能減碳委員會，是為符合全世界減碳目標所召集的任務編組，最重要的目的是從產業、農業、能源與公共工程減碳，每次開會重點是如何節能減碳，怎麼可能在這個會議去決定單一電廠的興設或單一電廠的推動。

朱立倫說，台電有參加，在報告附件當中提到節能減碳的努力跟成果，但是它不是會議討論的重點，而是如何的把原來的燃煤電廠能夠降低它的污染，或者是拆除，或者是改為具有比較環保或比較減污的天然氣或其他的綠能發電，這完全是兩件事情，今天把它硬扯到這個會議來決定，推動深澳電廠，完全是牛頭不對馬嘴。

朱立倫說，當時參加的能源局的局長就坐在他旁邊，討論的是能源政策，而不是單一的一個電廠，當時有參與的公共工程委員會，或者是經濟部的各個單位，或者是教育部的各個單位，或者是農委會的各個單位，大家都很清楚討論的是政策問題。

朱立倫說，推卸責任、製造鬥爭不能夠解決問題，反倒再次突顯沒有一個完整的政策，沒有一個負責任的態度，這是一個主政者不應該有的態度，應該要誠實的面對民眾，誠實的面對自己，這才是一個負責任的政府。

(中時 )

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