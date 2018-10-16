持衝鋒槍搶劫銀行114萬 搶匪被逮僅剩20萬遭訴

2018年10月16日 11:45 中時 陳淑芬

「搶劫！」43歲歐男在107年7月間大白天頭戴半罩式安全帽及頭套，持衝鋒槍闖進銀行，並對空鳴1槍大喊，他跳進櫃檯洗劫新台幣114萬多元後騎機車逃逸，並先後到當鋪及修車廠等地清償債務，先後逃自高雄及屏東躲藏，遭警逮捕，查扣槍彈及20萬餘元。台中地檢偵結依槍砲及強盜等罪將歐男起訴。

起訴書指出，歐男在100年間在中市梧棲區向綽號「金生」男子所取得1支制式衝鋒槍及30顆子彈，因為投資失利，急需錢還債。107年7月20日上午10時，他持制式衝鋒槍闖進合庫銀行沙鹿分行搶劫，對空鳴1槍，跳進銀行10號櫃台，行員無法抗拒紛紛走避，他一路洗劫財物到4號櫃台，將現金塞進自備的紅色袋內即跳出櫃台，騎機車逃逸。

王姓行員一路追出並以球棒追打歐男，警方聞訊而來，王姓行員跳上警車陪同追緝未果。歐男強盜得手後，將頭套及膠帶等物丟棄在附近水溝，返回台中住處，聯繫某當舖的黃姓店長，來將他載到當鋪清償積欠的30萬元，並取回質押的自小客車；他再開車前往車行，清償積欠的修車費5萬元，留置車輛維修；另借車，開到友人處清償60萬元債款。

歐男隔天即到台中火車站搭火車到高雄，到小港區吳姓友人住處，借住2天後，再轉往屏東縣長治鄉借住。警方循線追查拘提到案，查扣衝鋒槍1支、子彈29顆、贓款20萬餘元及護照、台胞證等物。

(中時 )