老攤40多年風味不變 沙茶羊肉麵香嫩鮮美

這盤沙茶羊肉麵40多年風味不變。（陳淑芬攝）

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王記現炒牛羊店的沙茶羊肉麵，香嫩美味。（陳淑芬攝）
王記現炒牛羊店是台中市知名的中華夜市老攤。（陳淑芬攝）
王記現炒牛羊店是台中市知名的中華夜市老攤。（陳淑芬攝）

已有40多年歷史的台中市中華夜市王記現炒牛羊店，香濃沙茶風味的羊肉麵，以空心菜搭配香嫩的炒羊肉片，是很多老饕的回憶。年輕老闆王聯昇說，沙茶是父親以冬蝦、乾扁魚、芝麻及花生等材料手工自製，進口羊腿肉經處理不但無羶味，而且香嫩有鮮美。

王記現炒牛羊店由老闆王哲仁，早年在北部餐廳當學徒，返回台中就在中華路經營麵攤至今已有40多年，老店具特色的香鮮沙茶魅力十足。兒子王聯昇當兵退伍後就在攤上幫忙，在2年前接手老攤。

王聯昇說，父親每個月都要親製2次沙茶，將冬蝦、乾扁魚、芝麻、花生及蒜頭等材料，各先炸、煮後，再拌進沙拉油而成，這也是最受歡迎的沙茶羊肉炒麵及牛肉炒麵，40多年來風味不變的秘訣。

一盤炒羊肉麵上桌，香濃的沙茶味撲鼻而來，搭配的水蕹菜吃起來鮮嫩，羊肉片也香嫩有嚼勁，沒有羶腥味。王聯昇表示，羊肉是進口羊腿肉，較少油脂就少腥羶味，若有多餘油脂必須處理掉，以醬油膏及太白粉醃漬後，加上蒜頭大火熱炒，才能凸顯出羊肉的鮮美。

「羊肉麵要好吃，要掌握好火侯及時間」王聯昇說，羊肉及炒麵各要掌握好火侯，不然，羊肉的口感會太老、麵條吃起來會太軟爛，這就是老店的功夫。

王聯昇說，使用水蕹菜來炒羊肉麵，比較鮮嫩好吃，但是冬天的水蕹菜枝葉都比較硬，口感不好，就會季節性的換成菠菜，希望讓客人吃出青菜的鮮嫩。

●王記現炒牛羊店

地址：台中市中華路一段43號之1

電話：0925-335373

營業時間：做一休一，晚間17：00至凌晨2：30

價格：沙茶羊肉麵 單價90元

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