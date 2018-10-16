台灣可以打贏中國？ 前國安局長打臉該看法

前國安局長蔡得勝出席國政基金會今日舉行的座談會。(記者呂佳蓉／攝)

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旺報
呂佳蓉

美國《外交政策》雜誌日前刊登記者格瑞爾的文章「台灣可以打贏中國」稱，台灣確實有可能擊退陸方的進攻，甚至不需要美國救援，對此前國安局長蔡得勝16日駁斥該看法，並指出當前最大的責任與貢獻就是不要讓台灣發生戰爭。

國家政策研究基金會外交與國防組16日舉行「美『中』關係演變及蔡政府外交政策檢討座談會」，前立委林郁方、前國安會諮詢委員邱坤玄、前外交部政務次長令狐榮達等人均與會。蔡得勝在會中指出，中共對台用武會打「癱瘓戰」，而不是「殲滅戰」，目的在於「以戰逼談」。此外，中共投射武器的精準度已達相當水準，所以會先摧毀台灣的軍事據點、基礎設施與政軍中心，核心在於擊垮台灣人民的鬥志。

蔡得勝表示，中共目標是誠摯台獨首惡分子，所以他會以「點穴戰」為首要目標，因為以全民為敵代價太高，何況許多人目前都有「為誰而戰、為何而戰」的心結，缺乏「同生死、共命運」的氣結。蔡得勝直言，台灣光退出聯合國就導致大量移民、經濟受損，何況是中共武力犯台。

另外則是台灣的經濟持續力與後勤補給能力，蔡得勝指出，台海發生戰爭時，大陸受影響的可能只有局部地區，其他部分還可以進行生產，他反問，「那台灣呢？」縱使美國介入打贏這場戰爭，但台灣也已滿目瘡痍。蔡得勝最後表示，他長期以來一直呼籲台灣的政治人物現在最大的責任與貢獻就是讓台海不要發生戰爭。

(旺報 )

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