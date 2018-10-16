台商撞死孝子900萬換免關 更審法官改判要坐牢！

示意圖。(達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

中部地區莊姓台商2016年酒後開車撞死19歲郭姓工讀生，肇事逃逸還回家倒頭大睡。苗栗地院一審法官考量莊男答應賠償郭男家屬900萬元，減刑判莊2年有期徒刑，緩刑5年。台中高分院更一審逆轉，法官痛批「家屬情何以堪！」，改判3年10個月有期徒刑。

判決書指出，2016年莊男在苗栗縣某快炒店與朋友吃飯，酒過三巡仍開車上路，行經苗栗140號縣道和121縣道路口，違規逆向左轉，撞上騎車直行的郭姓男子，造成郭男頭部重創，送醫急救不治。莊男肇事後逕行將車開回家，警方循線逮到莊男，酒精濃度達每公升0.80毫克。

苗栗地院法官審理認為，莊男沒有前科，只是「一時失慮」酒駕致人於死，且犯後態度良好，答應賠償900萬元，與受害家屬達成和解，符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，一審法官減輕其刑，判莊男有期徒刑2年，緩刑5年。

不過台中高分院更一審法官痛批，莊男酒駕撞死人，以高額賠償逃避重刑，對被害人家屬「情何以堪」。法官強調，被撞死的郭姓男子正值青年，還沒展開美好人生回饋父母就驟然離世，父母頓失依靠，終身承受喪子之痛，這些無法用金錢來彌補，且莊男酒駕撞死人並非「顯可憫恕」可減刑，改判莊男3年10個月有期徒刑，可上訴。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

警爬梯破窗 破天九牌賭場逮50人 賊星該敗! 運百多包毒品 恍神出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。