台商撞死孝子900萬換免關 更審法官改判要坐牢！

2018年10月16日 11:12 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

中部地區莊姓台商2016年酒後開車撞死19歲郭姓工讀生，肇事逃逸還回家倒頭大睡。苗栗地院一審法官考量莊男答應賠償郭男家屬900萬元，減刑判莊2年有期徒刑，緩刑5年。台中高分院更一審逆轉，法官痛批「家屬情何以堪！」，改判3年10個月有期徒刑。

判決書指出，2016年莊男在苗栗縣某快炒店與朋友吃飯，酒過三巡仍開車上路，行經苗栗140號縣道和121縣道路口，違規逆向左轉，撞上騎車直行的郭姓男子，造成郭男頭部重創，送醫急救不治。莊男肇事後逕行將車開回家，警方循線逮到莊男，酒精濃度達每公升0.80毫克。

苗栗地院法官審理認為，莊男沒有前科，只是「一時失慮」酒駕致人於死，且犯後態度良好，答應賠償900萬元，與受害家屬達成和解，符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，一審法官減輕其刑，判莊男有期徒刑2年，緩刑5年。

不過台中高分院更一審法官痛批，莊男酒駕撞死人，以高額賠償逃避重刑，對被害人家屬「情何以堪」。法官強調，被撞死的郭姓男子正值青年，還沒展開美好人生回饋父母就驟然離世，父母頓失依靠，終身承受喪子之痛，這些無法用金錢來彌補，且莊男酒駕撞死人並非「顯可憫恕」可減刑，改判莊男3年10個月有期徒刑，可上訴。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)