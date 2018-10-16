中梵建交？陳建仁：教廷高層強調台梵關係緊密

2018年10月16日 11:24 工商 崔慈悌

陳建仁副總統今天清晨結束「聖誼專案」返抵國門在機場表示，此行當面邀請教宗能夠擇期訪問台灣，教宗善意親切回應。他與教廷多位高階神職人員會晤，他們都非常肯定台灣的貢獻與努力，強調台梵合作關係相當緊密，並讚譽台灣是教廷重要的人道救援慈善夥伴。

陳建仁在機場發表的談話指出，這次聖誼之旅一切順利圓滿成功，先教宗保祿六世等7位聖人的封聖大典大約有10萬多人參加，並有來自西班牙、德國、義大利、薩爾瓦多、宏都拉斯、玻利維亞等上百個朝聖團體及國家特使參加大典，場面相當盛大。

他在封聖大典之前，以特使團團長的身分，向教宗方濟各當面轉達蔡總統及我國政府、全體人民及天主教教友對教宗的祝賀和問候，並當面邀請教宗能夠擇期訪問台灣，降福台灣人民，「教宗也善意親切回應。封聖大典期間，我們同時也跟十多國的特使團團長彼此問候、寒暄晤談」。

這次的「聖誼之旅」，他與教廷多位高階神職人員會晤，討論了台梵兩國近年來共同推動的人道慈善救援、文化交流、跨宗教對談等合作計畫。陳建仁表示，他們都非常肯定台灣的貢獻與努力，強調台梵合作關係相當緊密，並讚譽台灣是教廷重要的人道救援慈善夥伴。

此行也特別在聖伯多祿大殿的聖詠小堂，舉行了「為台灣及世界和平祈福」彌撒，由嘉義教區鍾安住主教主持。也在波蘭小堂，參加由邱琮傑神父主禮「為全球環境保護與人類永續發展」彌撒，本人及內人衷心向天主祈求，希望天主能夠保佑台灣人民、世界和平與全球永續發展。

此外，他也到極具和平象徵意義的聖本篤卡西諾山隱修院參訪，並且在聖本篤及聖思嘉的墓穴前祈禱，祈求天主引領兩岸走向和平對話的道路，共同為兩岸人民的福祉及經濟繁榮努力。

陳建仁表示，在這次的「聖誼之旅」行程中，很高興能與我國的神父、修士、修女們，以及旅居義大利的僑胞和臺商會晤，代表政府對他們在海外勤奮打拚、為國爭光，表達最高的敬意與謝意，希望他們在海外能夠繼續支持台灣，讓台灣在世界發光，讓全世界看得見台灣。

陳建仁也强調，中華民國將基於和平、民主、自由、人權等普世價值，繼續做為教廷與世界各國在推動宗教自由及世界和平不可或缺的重要夥伴。

(工商 )