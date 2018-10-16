娃娃機店取代80年醫館 文史工作者悲嘆

新化中正老街一間超過80年歷史的惠生醫院停業已久，日前地主卻找來工人進行拆建工程，未來將改裝為娃娃機店，老屋不復原來面貌，也讓文史工作者感到哀婉不已。（李其樺攝）

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已歇業許久的惠生醫院近日卻傳出屋主要將房子出租，並找來工人進行拆建工程，將改裝為娃娃機店，消息傳出，引發許多地方居民和文史工作者關注。（李其樺攝）
惠生醫院仍保留當初開業使用的原木製看診間。（李其樺攝）
惠生醫院仍保留當初經營醫館遺留的匾額。（李其樺攝）

位於新化中正老街的惠生醫院屋齡超過80年歷史，醫館停業以久，近日卻傳出屋主要將房子出租，並找來工人進行拆建工程，將改裝為娃娃機店，消息傳出，引發許多地方居民和文史工作者關注，並對這間悠久歷史的老房子即將失去原貌感到扼腕悲嘆。台南市府文化局表示，未來將尋覓相關法源預防類似情事發生。

新化社造協會總幹事許明揚指出，中正老街東邊房子多為1920年代落成，仿巴洛克式建築，西邊則為1930年代後興建，建築風格簡約、使用幾何線條。其中位於西邊街區的惠生醫院，許多長輩小時候常來此看診，為老新化人珍貴回憶。

據悉惠生醫院已歇業數十年，房屋產權也數度易手，現任屋主本來要將房子出租，並嚴格要求保留房屋原貌，使得有承租意願的業者打退堂鼓；不料15日上午屋主找來工人拆除1樓大門、牆面，即將租給業者經營娃娃機店，消息傳出，讓不少居民感到錯愕。

許明揚說，中正老街已經有一間娃娃機店進駐，現在又眼睜睜看著惠生醫院被第二家娃娃機店取代，感到心情難過沮喪。惠生醫院內仍保存當初使用的藥櫃、櫃台和原木製的候診間，他和工作團隊已經守候一日一夜，未曾闔眼，防止文物遭人破壞搬移。

文史工作者康文榮表示，惠生醫院最早在1929年由柯明點醫師開業，當時命名為新化醫院；1939年改由黃國材醫師接手，直到1949年原屋主林金銘自行開業行醫，才改名為惠生醫院。如今屋主因為近年身體欠佳，不得已委託房仲業者轉租裝修，未來醫館文物會轉贈新化文史工作室，待適當時機再展出。

文化局表示，新化中正老街今年7月已畫為歷史街區，不過對於在地店家經營行業並無強制規範，會再請經發局和工務局尋找相關法源防堵娃娃機店在老街開業。

(中時 )

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