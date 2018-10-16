恐怖！漱口杯水竟會自動裝滿 他實驗：嚇死了

網友在《爆怨公社》指出，他老婆的漱口杯杯子內的水會自動裝滿。翻攝《爆怨公社》

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中時電子報

許多人家裡都有漱口杯，但網友在《爆怨公社》提出一個有點毛的疑惑指出，他老婆的漱口杯杯子內的水會自動裝滿滿，他問家裡所有人，都沒有人碰過，他實驗將杯子水倒掉放回原處，中午吃飽後再去看，水又滿了，嚇死了；他的媽媽不相信，將水杯水倒掉擦乾放回，晚上查看水又滿了，他忍不住說「誰能幫我解謎一下」。

網友在《爆怨公社》上表示，求解水杯為何自己滿？？前幾天老婆跟他說她的漱口杯有人用嗎！！為什麼杯子內水會裝滿滿的？他回說沒人使用，還是妳自己裝水的忘記了！這幾天都是老婆發現每次杯子都被裝很滿，早晚都有這情況，他詢問過家人都沒人碰過杯子。

他說，昨天早上起床第一個跑進廁所看杯子9分滿，一氣之下拿到樓下再次詢問家裡所有人，家人都不相信水杯會自己滿，他把水倒掉後放回原處，都沒有人上樓，直到中午吃飯時間全家人都吃飽，又再次上樓確認........嚇死了！為何樓上沒人水杯又裝滿滿的。他將漱口杯照片po上《爆怨公社》說，這是昨天中午間隔不到1H 水杯，為什麼會滿！

他的媽媽也不相信水杯會滿，所以將杯子擦乾，晚上媽媽上樓發現水又裝滿滿了，「誰能幫我解謎一下」。

對此，網友紛留言說，「快放千元大鈔」、「水費都省了」、「杯子倒放看會不會發現杯子是正放，而且水滿的狀況，那就要快點搬家了」、「水杯倒蓋放呢?看看上面有沒有漏水吧」、「自來水公司要關門了」、「妳老婆在弄你，她可能想搬家了」、「找到答案快點告訴我」、「放手機錄影就知道了，不過會不會出現可怕畫面，比如鏡子裡爬出一個人」、「你們家還住了透明的誰」、「想知道真相」。

(中時電子報)

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