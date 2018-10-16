腹腔溫熱化療 胃癌擴散病人重獲新生機

2018年10月16日 11:23 中時 王文吉

台中慈濟醫院成立「腹腔溫熱化療中心」，為胃癌、大腸癌與卵巢癌等癌細胞在腹腔擴散的病人提供新的治療方式。（王文吉翻攝）

台中慈濟醫院成立溫熱化療中心團隊，左起為一般外科主任余政展、大腸直腸科主任邱建銘、溫熱化療中心主任方佳偉、血液腫瘤科主任李典錕、影像醫學部副主任劉家成。（王文吉攝）

胃癌患者王先生（右）經「腹腔溫熱化療」，恢復良好，到院門診時感謝一般外科主任余政展（左）。（王文吉攝）

胃癌是台灣癌症死亡率的第4名，多數病人確診時已是第4期，而且轉移至腹腔，癒後普遍不佳。台中慈濟醫院成立「腹腔溫熱化療中心」，一般外科主任余政展為胃癌轉移的王先生治療，除以手術切除病灶，加上慎選化療藥物進行「腹腔溫熱化療」，病情有顯著改善。

52歲的王先生是老菸槍，心情低落就酗酒，加上嗜吃烤炸辣食物，就醫確診是胃癌且已轉移。王先生表示，他上腹部痙攣疼痛近3年，因為害怕做胃鏡，一直當成胃潰瘍復發，只靠成藥止痛，很後悔自己小病不看，拖成大病。

余政展以手術為王姓患者切除肉眼可見的病灶，並施作溫熱化療。他指出，腹腔轉移的胃癌病患對靜脈注射化療反應不佳，被認為接受手術無益癒後，醫院引進「腹腔溫熱化療」，更聚集一般外科、大腸直腸外科、婦產科與血液腫瘤科、影像醫學科及加護病房醫師、個案管理師等共組團隊，希望搶救更多病人。

余政展表示，腹腔內溫熱化學治療除了高溫本身可以傷害癌細胞外，藥物直接作用在腹腔，病灶接受到最高藥物濃度，淋巴與肝臟的藥物濃度也可以提高。高溫加上藥物更能產生協同作用，較大病灶則透過手術切除，這樣可以對癌細胞擴散的病人增加存活率。

溫熱化療中心召集人方佳偉表示，一般靜脈注射化療藥無法對付轉移腹腔的癌細胞，溫熱化療則以「腹腔灌注」，讓腹腔內腫瘤細胞直接泡在化療藥物中1至2小時，讓藥物更容易穿透癌細胞。該團隊借助外科醫師完整的廓清手術，加上慎選化療處方，幫助病人改善疾病。

方佳偉引用醫學研究報告指出，接受溫熱化療病人存活率比沒有做的多1倍以上，尤其大腸癌腹腔轉移病人，以前5年存活率不到2成，經過這項治療，5年存活率接近4成。

(中時 )