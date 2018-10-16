宜蘭》為何民進黨選的這麼辛苦？他曝林姿妙最大優勢

圖為國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙。（資料照,李忠一攝）

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中時電子報
／綜合報導

年底宜蘭縣長選戰，國民黨參選人林姿妙的民調，無論支持度與看好度都領先對手。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓在臉書表示，他終於知道為什麼今年民進黨會在宜蘭選的這麼辛苦，答案就是「林姿妙的親和力」，在宜蘭人的眼裡比民進黨還民進黨。

林姿妙被看好能擊敗民進黨對手陳歐珀，據最新民調顯示，林、陳2人的支持度差距竟達29％。林姿妙日前受訪時指出，民眾討厭惡質的選風，以及中央執政不好、民心思變，都反映在這次民調上。

李正皓指出，他跟一個不太關心政治的宜蘭朋友聊天，並詢問對於這次宜蘭縣長選舉結果會怎麼樣？該友人稱民進黨贏定了。這個回答讓李正皓直呼「怎麼會？國民黨民調是穩定領先很多欸！國民黨民調是穩定領先很多欸！」沒想到該友人竟回答「拜託，林姿妙的親和力這麼強，陳歐珀怎麼贏得了她！」原來是該友人不知道林姿妙是國民黨的。

對此，李正皓表示，他這位不關心政治的朋友，在某次的婚宴場合遇到過林姿妙，林姿妙的身段、親和力，讓他充分感受到政治人物應該要有的謙卑與親和。這樣的謙卑與親和在他的經驗中，可能出現在民進黨或無黨籍的候選人身上，「就是不曾出現在國民黨的候選人身上」。因此他才認為另一位穿著白襯衫、留著西裝頭，親和力遠不如林姿妙的男生是國民黨的候選人。

李正皓說林姿妙就是一個如此與傳統國民黨不一樣的政治人物，也才能在綠大於藍的宜蘭，領先陳歐珀28%。「政治，說穿了不是什麼算計、不是什麼利益，有時候選民在乎的只是態度與溫度」。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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