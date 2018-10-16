《全台最速報》陳建仁結束聖誼之旅：梵蒂岡讚譽台灣是教廷重要夥伴

陳建仁結束聖誼之旅：梵蒂岡讚譽台灣是教廷重要夥伴

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中時電子報
綜合報導

◎陳建仁結束聖誼之旅：梵蒂岡讚譽台灣是教廷重要夥伴

副總統陳建仁結束梵蒂岡訪問行程在16日清晨返抵國門，他在機場發表談話表示，此行除了邀請教宗方濟各來台訪問，也獲得善意回應，梵蒂岡也讚譽「台灣是教廷重要的人道救援的慈善夥伴」。

◎大巨蛋停工成本超過200億 丁守中：上任後2個月解決

大巨蛋停工3年多，年底選舉前復工無望，國民黨台北市長參選人丁守中今與北市議員合開記者會，痛批市長柯文哲要拆蛋無膽、要蓋也沒臉，停工擺爛至今，包括除鏽、延遲使用、下包廠商等停工成本，加總超過200億元，丁守中誓言，他上任後2個月會召集會議釐清公安爭議，要蓋、要拆由專家決定。

◎國民黨台南市黨部 3拍拍出

國民黨因積欠305名黨工退休金，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產以確保債權，台南地方法院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部，9月4日首度法拍流標，9月25日減價1成第2度拍賣再流標，16日又減價1成3拍，台南市黨部被建喬營造公司以1億689萬2000元拍出，新營區黨部仍乏人問津流標。

◎恐怖！雲林花生得黑腳病 農民無奈：噴藥嘛嘸效

雲林縣元長鄉部分花生農近來發現種植約2至3周的花生幼株，出現枯黃，用了許多藥防治還是無效，立委蘇治芬會同農改場專家實地勘察，診斷出是俗稱黑腳病或黑霉病冠腐病，研判播種前土壤未徹底消毒所致，將研商是否能報請轉作，耕除改種其他作物。

(中時電子報)

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