高雄》韓國瑜女兒被肉搜引眾怒：這就是民進黨支持者水準

2018年10月16日 11:39 中時電子報 邱文秀

PTT政黑版帳號「Ender5566」還發過另一篇文針對韓國瑜。(政黑版)

政黑版關於韓國瑜女兒14日還有更過分的發文，帳號XindeX發文，標題為「韓冰 韓青 乖 給妳們好工作 來給我陪睡」，並說是在向未來丈人致敬。被網友狂噓到X4，文章今日仍存在。(政黑版)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜兩位女兒韓冰、韓青，協助老爸打網路選戰，兩人都在加拿大讀大學，學歷高、顏值也高，非常受到關注。PTT政黑版昨日有人發文，肉搜韓冰、韓青，並批評去加拿大唸書是洗學歷。文章今日已消失，但已有網友截圖痛批「這就是民進黨支持者的水準！」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜兩位女兒韓冰、韓青，長髮清秀，協助老爸打網路選戰，學歷高、顏值也高，非常受到關注。許多網友開玩笑喊韓國瑜「岳父」，被問說很多人想當女婿，韓國瑜直接回答「不可能」。韓國瑜兩個女兒也希望大家把焦點放在爸爸身上。

昨日PTT政黑版帳號「Ender5566」發文「韓國瑜女兒 在父母的權力 發展順遂」，肉搜韓冰、韓青私人臉書，並指韓青用老爸特權採訪果菜市場拍賣員，最後去加拿大洗學歷。文章今日已消失，但已被網友備份痛批「這就是民進黨支持者的水準！」

臉書粉絲頁黑框作業批評「吱吱的世界觀跟我們好像不太一樣…採訪果菜市場拍賣員是特權？

難道需要有一個當北農經理的爸爸才能採訪？不用嘛！只要對方願意就可以啦！去加拿大念書，只要家裡有錢或考到獎學金就可以去國外大學念書不是？這也是特權？綠營也一堆子女出國深造的，那都他X特權嘍？」

政黑版關於韓國瑜女兒14日還有更過分的發文，帳號XindeX發文，標題為「韓冰 韓青 乖 給妳們好工作 來給我陪睡」，並說是在向未來丈人致敬。被網友狂噓到X4，文章今日仍存在。

(中時電子報)