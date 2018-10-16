老人家腦中風就跑去睡 醫師：錯過黃金治療期多癱瘓

2018年10月16日 12:17 中時 鄭郁蓁

時節入秋，天氣變涼，即將邁入腦中風高峰季節，國民健康署指出，高血壓、心臟病等腦血管疾病相加起來的死亡率高達22.4%，死亡危害比癌症還高，國人平均每44分鐘就有一人死於腦中風，醫師提醒，老人發生中風，往往就去睡覺，或是等待兒女回家，錯過黃金治療時段，造成終生遺憾，建議一旦發生單側手腳無力、臉部表情不對稱，應該掌握黃金三小時立刻送醫，至少能保住三到四成獨立能力。

十月二十九日是世界中風日，畫作剛被羅浮宮展出的藝人郭彥甫，今天擔任國健署預防腦中風大使，他表示，媽媽先前也因腦中風，突然緊急送醫，他和哥哥郭彥均因為自認疏於照顧而相當自責，現在每天都會叮嚀媽媽飲食和運動，現在已經恢復穩定，而他自己則每天保持清淡飲食，不喝酒，年近40的他，每天清晨就能精神奕奕。

衛福部國健署指出，近10年統計資料顯示，腦血管疾病一直是國人十大死因第2到第4順位，106年仍居於第4位，共奪走1萬1千755條性命，平均每44分鐘就有1人死於腦中風，且男性多於女性。然而，9成的腦中風能透過危險因子管理得以有效預防。

台灣神經學學會理事長王署君指出，國內腦中風患者導致癱瘓者幾乎都是老人，因老人習慣突然發生半身麻痺時，都會先去睡覺，以為休息會好，或是在家等待兒女回家協助送醫，往往送醫已經是半天後，導致失去治療黃金時間。

王署君表示，腦中風發作後三小時內，都可以施打溶酸，只少能保住三到四成「獨立自主生活」的能力，不至於癱瘓連便溺都要別人打理。一旦超過3小時，變只能採取傳統藥物與後續的復健治療，患者通常會留有後遺症。超過三小時至八小時則是動脈取血栓的黃金期。

國健署和台灣神經學學會、台灣腦中風學會共同呼籲民眾牢記「中風口訣FAST(FACE、ARM、SPEECH、TIME)「臨危不亂」，臉部表情不對稱、手臂無力、口齒不清等出現三大徵兆，就要把握時間，紀錄發病時間盡速送醫。

(中時 )