嚴審台商匯款 藍委批打造「金融東廠」

2018年10月16日 11:56 中時 周毓翔 、 王英豪

國民黨團書記長曾銘宗（中）、立委賴士葆（右）、費鴻泰（左）16日召開「嚴審大陸台商金流蔡政府打造金融東廠」記者會，指出台商抱怨最近對資金流量的審查異常嚴格，痛批這是民進黨的選舉奧步。（王英豪攝）

國民黨立院黨團今舉行記者會批評政府嚴審台商匯款，國民黨立委認為此項金融管制措施彷彿倒退至30年前外匯管制的戒嚴時代，且禁令極具針對性，高度質疑民進黨政府「別有用心」，意欲防堵大陸台商對藍營的選舉資助，不但是選舉奧步，更是打造「金融東廠」。

國民黨團書記長曾銘宗表示，15日起部分泛公股銀行已開始嚴格審查台商企業對大陸地區的匯款及收款，要求必須備妥詳細交易憑證，否則禁止匯出匯入，引發大陸台商強烈反彈。曾銘宗說，此項禁令只限大陸地區台商，不包括大陸地區以外的各地台商，具有高度針對性，顯示蔡政府以防制洗錢之名，行清算鬥爭大陸地區台商之實，把大陸地區台商當作次等公民，進行金流嚴格管制。

曾銘宗指出，過去兩岸資金往來，都會要求廠商備妥5年相關資料，以利後續抽查，但從昨(15)日開始卻要求不能只留妥交易單據，而是要出具詳細的交易憑證，由銀行決定是否放行，直接干預金流的動作，形同外匯管制、金融戒嚴。

經曾銘宗進一步查證，發現本項措施相關主管機關，包括央行、金管會及法務部並未發布相關法令，因此公股銀行執行此一管制措施，可說依法無據。

藍委費鴻泰點名第一、兆豐等公股銀行，已開始配合此項對大陸台商的金融管制行動。他強調，這是台灣解嚴後銀行界從未有過的事，蔡政府又冒出一個「東廠」、「張天欽們」爭著表功，做這種倒退二、三十年的事，目的就是要警告台商對國民黨的金援。「銀行東廠化」是國家的悲哀，他呼籲財政部、金管會乃至中央銀行，應出面對外說清楚、講明白。

藍委賴士葆指出，下周他會考慮安排專案報告，要求金管會到財委會好好說明。他也批評恐怕民進黨的選情已接近崩盤才會奧步盡出，銀行局卻僅僅對大陸台商嚴審、查帳，讓台商對反對黨的資助心生恐懼，民進黨想掐死藍營金脈的司馬昭之心，路人皆知。

行政院長賴清德在答詢綠委王定宇時表示，「台灣歡迎台商回國投資，海外資金可以回到台灣來」，《洗錢防制法》是國際為了打擊恐怖組織 人口販賣、毒品犯罪等的方式，台灣作為國際體系的一員一定要參與，若不參與的話，在國際上我們的金融、台商資金融資恐怕都會出現問題，「不宜把台灣善盡國際義務的行為窄化、分化為阻止台商回來。」

(中時 )