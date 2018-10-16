從甘迺迪到川普！登陸月球寫歷史！揭密NASA明日之旅

2018年10月16日 11:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

浩瀚宇宙！人類已能登陸月球、探索外太空！然隨著科技日新月異，未來航太有什麼發展與目標呢？今年10月1日是美國航太總署（NASA）成立60週年紀念，60年前美國設立太空總署、1969年，阿姆斯壯成為登上月球的第一人。為慶祝美國NASA成立60週年，Discovery頻道推出《浩瀚穹蒼：NASA的明日之旅》電視特輯將於10月19日週五晚間8點首播，深入探索NASA如何改變了我們看地球、看宇宙、看自己的角度。

《浩瀚穹蒼：NASA的明日之旅》 NASA可堪稱「探索」的代名詞。（Discovery頻道 提供）

從甘迺迪總統在1961年發表了登陸月球計劃的演說，到如今美國總統川普上任後，也宣布將以開展載人火星之旅和讓宇航員重返月球為新目標，期望奠基下一個里程碑。縱橫六十載，NASA從第一次登陸月球到最新型的火星探測器，再到監測地球健康的龐大衛星網路，NASA可堪稱「探索」的代名詞，將人類發現新事物的能量極致發揮，體現人類尋求答案的獨特渴望。

節目中阿波羅8號太空人吉姆洛維爾曾描述了當太空船繞過月球的另一端時，首次從遠處看到地球，他突然意識到：「地球在浩瀚宇宙中是一片茂盛綠洲」，除了對地球有全新的認識外，也意識到地球無比的脆弱。而NASA首席科學家艾倫斯托芬也指出：「在35億年前的遠古潮濕環境，火星確實有出現人類可以飲用的那種水、曾經像地球一樣適合居住，但現在已經不適合了。」為避免地球淪落像火星衰弱轉變的際遇，才是現今NASA的首要目標。

《浩瀚穹蒼：NASA的明日之旅》 美國總統川普上任後，也宣布將以開展載人火星之旅和讓宇航員重返月球為新目標。（Discovery頻道 提供）

《浩瀚穹蒼：NASA的明日之旅》由獲奧斯卡金像獎提名、艾美獎得主，為前美國總統約翰·甘迺迪的姪女–羅伊．甘迺迪操刀擔任導演、製作人、旁白，全面探索NASA的歷史及其未來的期望，第一手接觸NASA的高層、科學家和太空人，訪問全世界最偉大太空總署的幕後功臣，深入探索NASA如何改變了我們看地球、看宇宙、看自己的角度。

NASA提供地球變化的記錄，讓我們以更宏觀的全方位角度，洞悉這個極其複雜的星球，也告訴我們現在的挑戰、斬釘截鐵指出未來的威脅。即使一直望著外太空的更遠處，NASA也持續將其技術應用在地球上，從臭氧破洞到全球氣候變遷，致力於更加了解地球過去、現在和未來的健康，在監測地球健康方面扮演要角，為保護我們的星球而努力不懈。

(中時電子報)

《浩瀚穹蒼：NASA的明日之旅》 火星曾經像地球一樣適合居住，但現在已經不適合了。（Discovery頻道 提供）