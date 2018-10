View this post on Instagram

姐姐今天把酷勁拿掉,把帥氣拿掉,把殺死人的眼神也拿掉.........剩下什麼呢?🤔🤔🤔 #記得JJ @jjlin 跟姐姐暗示過我後面比前面好看🤣🤣 #如果這件衣服反過來穿 #很久沒這般 #她以為她很美麗其實只有背影還可以🎵🎶🎵🎶