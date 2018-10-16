高雄》陳其邁陣營喊告義勇軍　韓國瑜嗆：你想我真是吃素的嗎？

2018年10月16日 11:50 中時電子報 陳弘美 /整理報導、中時 楊佳穎 /整理報導、中時

民進黨高雄市長候選人陳其邁競選辦公室律師團昨（15日）開記者會表示要對在網路上發布不實消息行為的國民黨高雄市長候選人韓國瑜的粉絲團小編、網友等20人提出告訴，引發外界輿論譁然，雖然後來陳辦律師團表示只蒐證還未提告，但對陳其邁的形象已造成打擊。對此，韓國瑜表示不願把選戰選的那麼骯髒，未來他也不想批判，就是希望打一場單純乾淨典範型的選舉，證明用一瓶礦泉水一樣可以打一場乾淨的選戰。

陳其邁競選辦公室律師團昨（15日）開記者會，要國民黨高雄市長參選人韓國瑜的暗黑軍團踹共！律師放話針對假新聞、假消息，只要找到誹謗證據就提告。目前已針對網路所有散佈不實消息行為的韓國瑜粉絲團小編、網友等20人提出告訴。雖然後來陳辦律師團表示只蒐證還未提告，但對陳其邁的形象已造成打擊。

對於陳其邁陣營的舉動，韓國瑜今（16日）在接受記者訪問時表示，為了這場單純的選戰，他可以說忍辱負重，這麼長一段時間他在網路上被各種扭曲抹黑，各位可以在網路上看一看，罵他的言語跟字眼根本不堪入目，連他的家人都被攻擊，但他都不提告，因為他覺得台灣民主政治史上，一定要作一場典範。 台灣選舉搞了幾十年，總是要弄一場像樣的選舉嘛！所以他都不主動批判，不主動攻擊，他受了這麼多委屈，這麼多的抹黑，但都沒有提出法律訴訟，因為這是他的立場跟原則。

他進一步說，對手如今要針對網路上支持自己的義勇軍採取這樣的法律行動，反而要請陳其邁團隊仔細思考，所有力量都是相對應的存在，自己被批判、抹黑、造謠，甚至所有公家機關自己身為參選人都不能進去，才一天到晚不停拜廟，「我的對手有這麼多行政資源，我都不講話。」

韓國瑜說，如今除了抹黑造謠外，還採取司法行動介入選舉，「你想我韓國瑜真的是吃素的嗎？我真的不講話嗎？我可能是那種打不還手、罵不還口的人嗎？」只是不願把一場選戰搞得這麼骯髒。他也說，至今對對手個人、家庭從沒批判一個字，未來也不想批判，就是希望一場單純、乾淨、典範選舉；而對手採取這樣的行動，「我百思不得其解，為何一場選戰一定要打成這樣？」

韓國瑜說，如今除了抹黑造謠外，還採取司法行動介入選舉，「你想我韓國瑜真的是吃素的嗎？我真的不講話嗎？我可能是那種打不還手、罵不還口的人嗎？」只是不願把一場選戰搞得這麼骯髒。他也說，至今對對手個人、家庭從沒批判一個字，未來也不想批判，就是希望一場單純、乾淨、典範選舉；而對手採取這樣的行動，「我百思不得其解，為何一場選戰一定要打成這樣？」

「支持韓國瑜的人都是支持我的理念，支持我的想法、改革高雄、發展高雄，很多都是這樣」韓國瑜又說，很多人過得很悶、非常辛苦，民進黨執政手上這麼多資源，真應幫台灣人民帶來好日子；再看高雄，多年執政資源都在民進黨手上，遇上選舉就對一個陽春、光棍，什麼都沒有的韓國瑜進行這樣的選戰，把台灣人民當傻子嗎？「民進黨在這場高雄選戰打得太Low、水準太差了！」

(中時電子報)