抗老回春食物第一名！營養學不老博士每天必吃

2018年10月16日 12:01 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

營養學博士奧古斯特推薦，每天最不可或缺的回春抗老食物就是雞蛋。(圖/shutterstock)

覺得永遠都睡不飽、注意力無法集中、容易累，這些症狀其實都是大腦疲勞的警訊！專家表示，上班族三餐老是在外，若總是隨便以速食或輕食果腹，長期下來很容易造成營養不良，更容易衰老。現年53歲的營養學博士奧古斯特，看起來永遠只有30歲，他透露，每天最不可或缺的回春抗老食物就是雞蛋。

有著30年營養學與醫學研究經驗的營養學博士奧古斯特，在他的健康養生著作《蛋是最強的抗老化食材》中指出，如果要找出只吃一種就能攝取到全部營養素的食物，就是雞蛋，而且雞蛋也是生活中最唾手可得的食物。

蛋黃中的卵磷脂，有助於改善記憶力，因為卵磷脂是製造神經傳導物質乙醯膽鹼的原料，如果體內缺少乙醯膽鹼，會導致記憶力衰弱，並影響睡眠品質，嚴重甚至可能會導致阿茲海默症。

奥古斯特也表示，雞蛋中含有一種維生素，能有效促進糖分、脂肪以及蛋白質代謝，是身體製造新細胞時不可或缺的成分。雞蛋還含有9種必需胺基酸，並富含將胺基酸合成為神經傳導物質時不可或缺的維生素B群。

此外，蛋黃中含有葉黃素，能預防眼睛老化；蛋黃中的卵磷脂能提高腦細胞活動，還含有omega3脂肪酸，對於學習和記憶有著極大幫助。同時，雞蛋的營養素能抑制發出空腹信號的荷爾蒙類生長激素，能有效降低食慾；而且蛋黃中的膽鹼，更是促進膠原蛋白生成不可或缺的成分，奥古斯特說，這些都再再證明雞蛋是回春抗老食物第一名。

(中時電子報)