抗老回春食物第一名！營養學不老博士每天必吃

蛋黃中的膽鹼是促進膠原蛋白生成不可或缺的成分。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
營養學博士奧古斯特推薦，每天最不可或缺的回春抗老食物就是雞蛋。(圖/shutterstock)

覺得永遠都睡不飽、注意力無法集中、容易累，這些症狀其實都是大腦疲勞的警訊！專家表示，上班族三餐老是在外，若總是隨便以速食或輕食果腹，長期下來很容易造成營養不良，更容易衰老。現年53歲的營養學博士奧古斯特，看起來永遠只有30歲，他透露，每天最不可或缺的回春抗老食物就是雞蛋。

有著30年營養學與醫學研究經驗的營養學博士奧古斯特，在他的健康養生著作《蛋是最強的抗老化食材》中指出，如果要找出只吃一種就能攝取到全部營養素的食物，就是雞蛋，而且雞蛋也是生活中最唾手可得的食物。

蛋黃中的卵磷脂，有助於改善記憶力，因為卵磷脂是製造神經傳導物質乙醯膽鹼的原料，如果體內缺少乙醯膽鹼，會導致記憶力衰弱，並影響睡眠品質，嚴重甚至可能會導致阿茲海默症。

奥古斯特也表示，雞蛋中含有一種維生素，能有效促進糖分、脂肪以及蛋白質代謝，是身體製造新細胞時不可或缺的成分。雞蛋還含有9種必需胺基酸，並富含將胺基酸合成為神經傳導物質時不可或缺的維生素B群。

此外，蛋黃中含有葉黃素，能預防眼睛老化；蛋黃中的卵磷脂能提高腦細胞活動，還含有omega3脂肪酸，對於學習和記憶有著極大幫助。同時，雞蛋的營養素能抑制發出空腹信號的荷爾蒙類生長激素，能有效降低食慾；而且蛋黃中的膽鹼，更是促進膠原蛋白生成不可或缺的成分，奥古斯特說，這些都再再證明雞蛋是回春抗老食物第一名。

(中時電子報)

低鹽飲食錯了？美國生醫博士爆驚人結論
老公偷吃的5大真相曝光！這類型妻子最不討喜

新北國民運動中心 運動拍照抽大… 畫作在羅浮宮展出 郭彥甫：感覺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。