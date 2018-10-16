畫作在羅浮宮展出 郭彥甫：感覺自己像阿姆斯壯

藝人郭彥甫今天擔任預防腦中風大使。(鄭郁蓁攝)

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畫作剛被羅浮宮展出的藝人郭彥甫，今天擔任國健署預防腦中風大使，沒想到記者會現場擠得水洩不通，他笑說，自己好像阿姆斯壯一樣，但其實沒有那麼偉大，自己只是愛畫畫而已，還說老婆就是他內心最強大的祕密武器，總是帶給他力量。

衛福部國健署今天舉辦預防腦中風記者會，邀請先前媽媽也中風的藝人郭彥甫出席。郭彥甫說，他和哥哥郭彥均因為自認疏於照顧而相當自責，現在每天都會叮嚀媽媽飲食和運動，現在已經恢復穩定。

郭彥甫說，體認到身體健康的重要後，自己每天早餐的「顏色」都很清淡，不會有太油膩的食材，「除了畫畫會喝一點酒」，其餘時候滴酒不沾，自己也常常下廚，吃水煮牛肉和燙青菜，「其實不用吃很多也會飽」。

談到這次畫作在羅浮宮展出，郭彥甫說，自己以行李箱為主題，其實是畫「很內心」的世界，因為從行李箱的擺設可以看出一個人的感情狀態，例如和另一半感情好不好，結婚後可能是太太幫你整理行李、或是都是小孩的東西、有的人則是重視攝影器材等，不同的職業、身分，都能從行李箱擺設看出端倪，是很內心的。

他說自己從小就愛畫，認為最難畫的作品是「漂亮的女人」，因為女性像水，不像男性可以「用刻」的，而每次畫作背後支持他最多的就是老婆，他感謝老婆給他力量。

郭彥甫也說，畫作展出，並不是和米開朗基羅等大師放在一起展出，自己沒有那麼偉大，但會持續畫下去，他也告訴更多年輕人，有夢想就要試試看。

(中時 )

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