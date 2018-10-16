2019古都國際馬 跑進300多年台南歷史吃美食

邁入第13屆的台南古都國際馬拉松，延續歷屆豐富台南小吃，讓選手們大飽口福，也用美食為選手們加油打氣。（曹婷婷攝）

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2019台南古都國際馬拉松主視覺以《大員港市鳥瞰圖》與《平埔西拉雅原住民奔跑逐鹿圖》為概念，邀跑者跑進300多年前的台南歷史。（曹婷婷攝）

全台馬拉松賽事漸有退燒跡象，然而，邁入第13屆的台南古都國際馬拉松，今年仍然締造1萬6800人報名，人次再創新高，明年更將首度邀跑者跑進300多年前的荷鄭古戰場、府城天險等台南歷史，一路大啖美食、跑進台南歷史。

台灣馬拉松大大小小賽事不斷，標榜古蹟、美食見長的古都馬，一直在馬拉松界享有極高評價，去年獲體育署地方特色運動特色文化獎第1名，且連續2年於運動筆記投票獲得4.6、4.7接近滿分的高分，賽事年年推陳出新，明年主視覺以《大員港市鳥瞰圖》與《平埔西拉雅原住民奔跑逐鹿圖》為概念。

台南市教育局副局長陳獻明說，《大員港市鳥瞰圖》描繪1637年至1643年大員市鎮的情景，大員是台灣古地名，位於安平區台江內海，為最早出現在中文文獻上的「台灣」原始文字前身。《平埔西拉雅原住民奔跑逐鹿圖》出自德國人司馬爾卡頓1642-1652年遊記《東西印度驚奇旅行記》。

2019年賽道呈現台南在地特色及人文風情，全馬組賽道33處古蹟景點，從府城天險、鹿耳門溪舊道、荷鄭古戰場，重回北汕尾（今四草），到台灣第一條人工運河-竹筏港水道，遙想台南早期貿易興盛輝煌；再越過台江國家公園，進入安平港區。

他說，多數遊客都知台南歷史悠久，但內涵未必了解，就連很多台南人也不一定清楚，透過一邊跑馬拉松，沿途建置解說指引，讓跑者及陪同的親友一起走進台南300多年前歷史。

古都馬另一項特色就是盡享台南美食，當天補給站備有府城滷味、烤香腸、烤雞、豬腳、豆花、、碗粿等美味小吃，還有333隻豬腳，為跑者補充滿滿能量，15日起開放網路報名。

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