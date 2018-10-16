台中》全台唯一「胖卡阿媽」上路 「媽祖婆」議員拚連任

2018年10月16日 11:55 中時 王文吉

身兼張瀞分競選總部主委的立委江啟臣（左）向鄉親力薦活力與耐力十足的資深議員張瀞分（右）。（王文吉翻攝）

「胖卡阿媽」胖卡車車身底色是明亮的藍色，車身二側及車頭車尾都有笑咪咪的「瀞分娃娃」跟大家揮手問好。（王文吉翻攝）

台中市資深議員有「豐原媽祖婆」稱號，年屆七旬的她競選連任，特別打造宣傳車「胖卡阿媽」16日正式上路，車身二側及車頭車尾都有「瀞分娃娃」向大家揮手問好。張瀞分一早親自駕駛胖卡車到立委江啟臣服務處，載江啟臣到豐原區老人會出席活動，江啟臣沿路拿著麥克風對鄉親廣播問好，頓時變成隨車秘書兼「放送頭」，可愛又帶點搞笑，吸引不少路人目光。

張瀞分精心設計的競選胖卡車「胖卡阿媽」16日一早亮相，車身底色是明亮的藍色，車身二側及車頭車尾都有笑咪咪的「瀞分娃娃」跟大家揮手問好。「瀞分娃娃」穿著粉紅色背心，紅紅的臉蛋、眼神精神抖擻、親切的笑臉，搭配一頭捲捲的短髮，不只和張瀞分本人神似，更精準呈現她活力十足、服務用心、問政有力的形象。

張瀞分一早親自駕駛胖卡車到立委江啟臣服務處，載江啟臣到豐原區老人會出席「慶祝107年重陽節暨黃金歲月生涯規劃專題講座」活動，沿途不少民眾搶著和胖卡車拍照。有人熱情揮手比讚，還有人忍不住哈哈大笑說「這也太可愛了吧！」

江啟臣是張瀞分競選總部主任委員，他頓時變成隨車秘書兼「放送頭」，沿路拿著麥克風江啟臣向民眾推薦「張瀞分活力與耐力十足，是標準的行動派！」江啟臣向鄉親廣播問好，可愛又帶點搞笑，吸引不少路人目光。

「胖卡阿媽」胖卡車不只外觀卡哇伊，裡面也很充實，扇子、杯水、面紙等競選小物和文宣一應俱全，還有小朋友愛吃的糖果、餅乾，令人好奇的是，車上竟然出現許多玩具小汽車。

張瀞分表示，這是支持者就讀小學的兒子送來的心愛玩具，升上六年級後自己課業比較繁重，他想把小汽車分享給家庭經濟比較困難的孩子，小男生還親手畫了一個萬能機器人為張瀞分加油，並且寫下「張瀞分 最棒!」

看到小男生樂意分享心愛的小玩具，張瀞分也讓自己的胖卡車變成行動愛心傳遞站，她說，如果家裡有用不到的玩具或圖書，都可以捐給「胖卡阿媽」，由志工清潔整理後，轉送給需要孩子，或轉送給親子館、托育中心、社區圖書室等。

競選總部主委江啟臣也二話不說，也喊著要參與傳遞愛心，分享喜悅。張瀞分表示，她擔任地方公職將近40年，為民服務已經不只是工作、也是生活，為了保持最高機動性，給鄉親最即時的服務，她幾乎都是自己開車跑行程。

(中時 )