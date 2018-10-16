貿易戰意不在與北京脫鉤　商人性格的川普想要...

美國發動貿易戰打擊中國，並非真想徹底離開，而是想要透過改變中國人的貿易行為，賺取更多金錢。(示意圖/Shutterstock)

友善列印
中時電子報

中國知名國際政治學家、北京大學國際戰略研究院院長王緝思日前接受《金融時報》(Financial Times)專訪時，針對目前美中之間打得如火如荼的貿易戰發表評論。他認為，擁有商人性格的川普發動貿易戰，其實不是想與中國脫鉤，反而是想要改變北京的貿易模式。到時候市場模式改變以後，美國就可以從中賺取更多的金錢。非常符合川普地產大亨的性格。

關鍵500萬票！過半亞裔不挺川普　最在乎經濟保障

貿易戰贏家是它！2030躍升世界第4大經濟體
貿易談判難敲定！北京看衰川普　這時間點成關鍵

針對美中貿易戰戰況觀察，王緝思認為美國企業其實還不想撤出中國，因為他們覺得還可以在中國賺到不少錢。畢竟中國的市場很大，已經經營了30、40年，說要轉移龐大的生產鏈，並非一件容易的事。況且放眼全球，能夠選擇轉移的地方也不是很多。

因此，這些美企秉持一種機會主義的心態，一面要求美國政府對中國政府施壓，另一面又向中國討取各種優惠政策，這種投機的兩面手法，說穿了就是這些美國公司想要再緩一緩，等過一陣子看看。

而王緝思得出結論說，其實美國發動貿易戰打擊中國，並非真想徹底離開，而是想要透過改變中國人的貿易行為，從而可以賺到更多金錢。他們的目的在於消除對美國不力的因素，以便未來能夠更加有利的進入市場。

因為他們也知道，這世界上沒有很多個國家是值得大舉投資的地方，選擇不多。而且，中國真正和美國競爭的時間未到，必須等到經濟實力夠多，也就是等中國開始發展高技術、高科技產業的時候，美國才會真的著急起來。

事實上，200多年來，美國一直希望中國的商品和市場能夠自由流動，另一方面是希望中國的訊息和價值觀能夠自由流動。但是中國卻對美國的戰略目標有所保留或加以抵制。貿易戰只是中美關係的惡化的表現和結果，並非真正原因。川普利用這場戰爭獲得民意以及其他利益。川普爭的是兩國政府的戰略博弈，但美國企業算的是一本經濟帳。

目前，美國社會已被2016年的選舉撕裂，川普利用這個社會分裂的事實，讓自己獲得最大利益。而且他目前的所做所為還再繼續加深這種分裂。

王緝思認為，現在的世界正處於一個新的歷史轉換期。冷戰結束以後，我們進入一段和平發展期，大家都很樂觀，但是最近幾年開始開倒車，未來可能還有黑天鵝事件出來，走勢難以預測。

(中時電子報)

從甘迺迪到川普！登陸月球寫歷史… 赴日留學生 陸居榜首 越南5年增1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。