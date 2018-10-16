貿易戰意不在與北京脫鉤　商人性格的川普想要...

2018年10月16日 12:00 中時電子報 何宜玲

中國知名國際政治學家、北京大學國際戰略研究院院長王緝思日前接受《金融時報》(Financial Times)專訪時，針對目前美中之間打得如火如荼的貿易戰發表評論。他認為，擁有商人性格的川普發動貿易戰，其實不是想與中國脫鉤，反而是想要改變北京的貿易模式。到時候市場模式改變以後，美國就可以從中賺取更多的金錢。非常符合川普地產大亨的性格。

針對美中貿易戰戰況觀察，王緝思認為美國企業其實還不想撤出中國，因為他們覺得還可以在中國賺到不少錢。畢竟中國的市場很大，已經經營了30、40年，說要轉移龐大的生產鏈，並非一件容易的事。況且放眼全球，能夠選擇轉移的地方也不是很多。

因此，這些美企秉持一種機會主義的心態，一面要求美國政府對中國政府施壓，另一面又向中國討取各種優惠政策，這種投機的兩面手法，說穿了就是這些美國公司想要再緩一緩，等過一陣子看看。

而王緝思得出結論說，其實美國發動貿易戰打擊中國，並非真想徹底離開，而是想要透過改變中國人的貿易行為，從而可以賺到更多金錢。他們的目的在於消除對美國不力的因素，以便未來能夠更加有利的進入市場。

因為他們也知道，這世界上沒有很多個國家是值得大舉投資的地方，選擇不多。而且，中國真正和美國競爭的時間未到，必須等到經濟實力夠多，也就是等中國開始發展高技術、高科技產業的時候，美國才會真的著急起來。

事實上，200多年來，美國一直希望中國的商品和市場能夠自由流動，另一方面是希望中國的訊息和價值觀能夠自由流動。但是中國卻對美國的戰略目標有所保留或加以抵制。貿易戰只是中美關係的惡化的表現和結果，並非真正原因。川普利用這場戰爭獲得民意以及其他利益。川普爭的是兩國政府的戰略博弈，但美國企業算的是一本經濟帳。

目前，美國社會已被2016年的選舉撕裂，川普利用這個社會分裂的事實，讓自己獲得最大利益。而且他目前的所做所為還再繼續加深這種分裂。

王緝思認為，現在的世界正處於一個新的歷史轉換期。冷戰結束以後，我們進入一段和平發展期，大家都很樂觀，但是最近幾年開始開倒車，未來可能還有黑天鵝事件出來，走勢難以預測。

(中時電子報)