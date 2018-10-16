蘇州正式發佈「惠台55條措施」 讓台胞享受蘇州居民同等待遇

2018年10月16日 12:03 中時電子報 綜合報導

蘇州市政府12日召開新聞發佈會，正式發佈《關於促進蘇州與台灣經濟文化交流合作的若干措施》(簡稱「惠台55條」)，進一步完善、細化各項政策措施，為台企、台胞在蘇州生活發展排憂解難。

蘇州是大陸台資企業最密集、吸納台資最多、台資經濟最發達的城市之一。目前，全市累計批准台資企業超過11000家，5萬多名台籍人員在蘇州深耕發展。

蘇州市副市長楊知評現場解讀此次「惠台55條」相關內容，蘇州「惠台55條」措施從創新、創業、人才、文化等具有蘇州發展特色方面，以台胞需求為導向，以提供同等待遇為原則，以增強台灣同胞的「獲得感、歸屬感、價值感、融合感」為目標，逐步為台灣同胞在蘇州學習、就業、生活提供與蘇州居民同等待遇。

蘇州市台辦主任楊軍表示，此次出台的55條措施緊密貼合了蘇州台企、台胞的實際情況。 目前，蘇州台企發展的重點是產業結構調整，因此55條措施中，有15條都是扶持台資企業的轉型升級、創新發展。 「將推進台資企業轉型升級創新發展、吸引台灣高端人才放在突出位置。 」

對於想來蘇州發展的台灣青年，楊軍表示絕對的歡迎，長期以來，蘇州市也一直支援鼓勵台灣青年到蘇州學習、實習、就業和創業。 楊軍說:「目前每年在蘇州實習的大學生就有400多位。 蘇州「惠台55條」中的第43條明確指出，來蘇台青與大陸青年同等享受蘇州市級出臺的各類創業項目扶持、融資支援、科技創新、市場開拓、生產經營場所優惠、住房租金補貼等政策；台胞入選蘇州市級人才計劃，最高可享受250萬元安家補貼。 」

目前蘇州大市範圍內已有近3000名台灣同胞繳納了醫保；全市超過420名台胞繳存公積金，2300多名台胞繳存社保基金，並按照蘇州本地市民待遇享受住房公積金政策。 兩岸恢復交流交往30多年來，蘇州與台灣的文化、教育、體育交流內容豐富、形式多樣。 這些領域的交流大大促進了兩地的融合發展，此次「惠台55條」中也提到:支援台灣同胞參加文化領域各類展演評比，鼓勵台資文創企業轉型，設立文化企業總部等，並提供文化產業扶持資金和優惠政策；支援蘇州與台灣兩地中小學校開展交流， 鼓勵在蘇州就學的台灣學生參與各類活動和比賽；加強蘇州與台灣兩地體育事業、體育人才交流，引導台資企業參與各類體育產業平臺建設。

蘇州一直秉持「兩岸一家親」的理念，不斷順應台胞們到蘇州發展的需求，積極推動措施實施，致力於打造出台灣同胞的創業高地、生活樂土、精神家園、圓夢天堂。

(中時電子報)