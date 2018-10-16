「拍一部戲換一個女友」 馮紹峰唯一認愛的是她

2018年10月16日 12:09 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

馮紹峰今宣布和趙麗穎結婚。(圖／翻攝自微博)

以《蘭陵王》在台灣打開知名度的馮紹峰，今(16日)宣布和趙麗穎結婚，消息一出讓外界又驚又喜，外型俊俏的他，出道以來緋聞不斷，網路還有他「拍一部戲換一個女友」說法，不過他唯一公開承認過的女友，是小他10歲的女星倪妮。

馮紹峰2度和胡杏兒傳出假戲真做，還傳出女方倒追男方說法，不過戲播完緋聞就被淡忘，後他和合作4次的安以軒也傳曖昧情，但傳得最為沸沸揚揚的是楊冪，兩人螢幕形象深植人心，微博互動相當曖昧，讓外界都覺得事情不單純，不過之後他就認愛小他10歲的女星倪妮。

兩人相愛3年越愛越高調，多次一起亮相各大時尚雜誌，還合作電影《我想和你好好的》，無奈最後這對模範情侶仍分手了，之後馮紹峰陸續又和林允、郭碧婷爆過戀情，和林允被拍到穿著情侶裝、十指緊扣，又傳出打包郭碧婷到他上海家過年，溫存3天沒出門，但他始終沒認過戀情。

馮紹峰出道以來緋聞不斷，和楊冪林允等女星爆過戀情。(圖／翻攝自微博)

而去年他和2度合作的趙麗穎傳出愛得火熱，僅管多次被拍到甜蜜出遊，女方更爆出有孕消息，但雙方始終沒有正面回應，直到今天趙麗穎生日，她在微博公開喜訊，跳過認愛步驟，直接宣布結婚，突如其來的消息，讓微博瞬間癱瘓。

(中時電子報)