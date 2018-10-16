桃機瀑布輸慘！台南運動中心砸3.8億 剛開幕地板就漏水

台南永華國民運動中心耗資3.8億元打造，9月初才風光開幕，就傳出羽球場地板不斷冒水，相當危險 (圖／本報資料照、洪榮志攝)

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中時電子報
／綜合報導
地板不斷冒水造成民眾困擾，有民眾在臉書上詢問相關情形 (圖／翻攝自臉書)
圖為桃園機場第二航廈因大雨造成天花板漏水導致積水 (圖／本報資料照)

永華運動中心上月初才風光開幕營運，沒想到僅過一個月，就傳出2樓羽球場場地的地板會滲水出來，不少打羽球的民眾為了避開水漬，根本不敢盡全力打，左閃右躲，直說有夠離譜。

台南市第一座國民運動中心「永華國民運動中心」耗資將近4億元打造，於9月風光開幕試營運，亮麗的建築造型也吸引不少民眾前往，但使用羽球場的民眾發現地板上有水漬，而且並不是從天花板落下，竟是從地板直接「浮出來」的。

根據《蘋果》報導，球場前工人推著手推車整理場地，每經過輾壓一次，地板接縫處就會不斷冒出水，工人只好回頭拿拖把把水擦掉。

對此運動中心委外的營運團隊執行長說，因為823暴雨，導致運動地墊將水吸走，民眾打球時的跑跳造成雨水從接縫處不斷冒出，承造商已經花了近一個月處理，但或許是吸水過多，才會不斷冒出水，民眾火大抱怨他們也很無奈，但情形有在改善，他也無奈表示「花那麼多錢蓋的怎麼會漏水，這實在不應該」。

而工務局則表示，因日前連日降雨導致雨水宣洩不及，經由出入口下緣門縫流到場館內部，滲入地墊內層吸震材質，才會導致地板不斷冒水的情形發生，已經在上月底列入改善項目，要求廠商改善。

(中時電子報)

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