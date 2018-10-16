立委徐榛蔚關心花蓮新站動線 會勘達成共識

2018年10月16日 12:21 中時 范振和

花蓮火車站新站前交通動線不順暢，經立委徐榛蔚派員會勘協商，鐵路局答應調整改善。（徐榛蔚服務處提供）

立法委員徐榛蔚服務團隊針對花蓮新站啟用後，計程車乘車動線不順暢等諸多問題，15日邀集相關單位會勘決議，於站前廣場設置分流管制區，並於進出站步道鄰近處設置計程車招呼站，以更親民方式，達到旅客方便、車輛順暢雙贏目的。

徐榛蔚指出，台鐵花蓮新站第一階段已於10月3日啟用，但短短幾天即出現多項設施不夠便民缺失，包括導引動線標示不清、欠缺無障礙設施、電扶梯透明玻璃導致偷窺疑慮、西站缺乏購票機台等，其中計程車招呼站及行人、車輛動線問題，更涉及安全及周邊交通。

她除了多次召集相關單位現地會勘及協調周邊交通動線，日前在立院總質詢更要求行政院立即改善花蓮新站問題，並增設友善設施等，昨天上午她請服務處主任明良臻與鐵路局花蓮運務段長吳金添、站長林德香、鐵道局東部工程處副工程師嚴淑貞等多人會勘。

徐榛蔚表示，今年5月間，她雖已要求台鐵將計程車招呼站移置新站北側，也協調租借公有土地提供，另闢計程車專用進出道路以解決車種混流的動線問題，但實際啟用後，仍舊發現招呼站距離出口過遠，不利民眾搭乘。尤其，花蓮新站第二階段施工中，為確保旅客及人車安全，實有必要調整計程車招呼站動線。

會勘後決議，考量車流順暢及旅客步行安全，台鐵局花蓮站同意於站前廣場設置分流管制區，並於進出站步道鄰近處設置計程車招呼站，劃設3格計程車專用格，管制區內相關標線問題，由鐵道局東工處負責。另，台鐵站旁便道設置管制指示牌及反光鏡位置，則由縣政府交通科調整處理。

(中時 )