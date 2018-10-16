失智迷思多！衛福部推線上問答 抽智慧型手機

衛福部啟動「友善失智線上學習活動網站」，參與抽獎活動者，有機會獲得最新款智慧型手機、掃地機器人、咖啡機等。（林周義攝）

友善列印
中時
林周義

台灣共有約27萬失智者，其中4分之3為極輕度、輕度患者，仍能自理生活，但許多人對失智抱持誤解，令他們遭受不恰當的對待。對此，衛福部啟動「友善失智線上學習活動網站」，抽出購物金、家電等獎品，盼提升民眾對失智症的認知，建立友善社區。

極輕度、輕度失智症患者，因無失能，仍能行動自如。媒體報導中常見走失、疑似偷竊、逆向行駛、騎車上高速公路等狀況，衛福部常務次長薛瑞元表示，這類狀況多是失智引起的行為，不了解的民眾可能會採取不恰當的處理方式。

衛福部今（16日）公布國人對失智症的迷思，其中最常見為將失智誤解為正常老化的現象。台灣失智症協會理事長、中山醫學大學精神科主任賴德仁表示，老化不一定會帶來精神問題，而失智者也不一定有暴力傾向。他表示「有些人在失智後反而更退縮，暴力傾向者可能伴隨幻覺、妄想等症狀」。

若想預防失智症，賴德仁建議，控制血壓、血糖、血脂，避免三高，並維持正常體重。若發現家中老人突然有憂鬱的症狀，意味著腦部發炎，可能代表失智的前兆，需多加留意。

長照司簡任技正吳希文表示，民眾可至「友善失智線上學習活動網站」瞭解失智相關資訊。若於10月16日至11月29日參與線上問答，並分享至臉書，即可參與雙重抽獎活動，有機會獲得最新款智慧型手機、掃地機器人、咖啡機等。

截至8月底，衛福部共設立了73處失智共同照護中心、338處失智社區服務據點，協助疑似失智者就醫，分別服務了約1萬8000人及9千500人，與實際失智人數相比仍有距離。薛瑞元呼籲患者接受服務，以減輕家屬負擔。

(中時 )

立委徐榛蔚關心花蓮新站動線 會… 華航班機爆胎 高雄機場關閉到下…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。