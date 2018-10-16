失智迷思多！衛福部推線上問答 抽智慧型手機

2018年10月16日 12:21 中時 林周義

台灣共有約27萬失智者，其中4分之3為極輕度、輕度患者，仍能自理生活，但許多人對失智抱持誤解，令他們遭受不恰當的對待。對此，衛福部啟動「友善失智線上學習活動網站」，抽出購物金、家電等獎品，盼提升民眾對失智症的認知，建立友善社區。

極輕度、輕度失智症患者，因無失能，仍能行動自如。媒體報導中常見走失、疑似偷竊、逆向行駛、騎車上高速公路等狀況，衛福部常務次長薛瑞元表示，這類狀況多是失智引起的行為，不了解的民眾可能會採取不恰當的處理方式。

衛福部今（16日）公布國人對失智症的迷思，其中最常見為將失智誤解為正常老化的現象。台灣失智症協會理事長、中山醫學大學精神科主任賴德仁表示，老化不一定會帶來精神問題，而失智者也不一定有暴力傾向。他表示「有些人在失智後反而更退縮，暴力傾向者可能伴隨幻覺、妄想等症狀」。

若想預防失智症，賴德仁建議，控制血壓、血糖、血脂，避免三高，並維持正常體重。若發現家中老人突然有憂鬱的症狀，意味著腦部發炎，可能代表失智的前兆，需多加留意。

長照司簡任技正吳希文表示，民眾可至「友善失智線上學習活動網站」瞭解失智相關資訊。若於10月16日至11月29日參與線上問答，並分享至臉書，即可參與雙重抽獎活動，有機會獲得最新款智慧型手機、掃地機器人、咖啡機等。

截至8月底，衛福部共設立了73處失智共同照護中心、338處失智社區服務據點，協助疑似失智者就醫，分別服務了約1萬8000人及9千500人，與實際失智人數相比仍有距離。薛瑞元呼籲患者接受服務，以減輕家屬負擔。

(中時 )