台大雲林分院獲贈300台網路攝影機 預防白色暴力

2018年10月16日 12:33 中時 周麗蘭

台大雲林分院監視攝影器老舊需汰換，獲得晶睿通訊公司捐贈300台專業型網路攝影機，院內主管與捐贈者陳文昌（右四）合影。（周麗蘭攝）

晶睿通訊公司捐贈其公司VIVOTEK品牌網路攝影機，2010年曾紀錄智利礦工受困地底69天事件。（周麗蘭攝）

就診暴力事件頻傳，台大雲林分院獲得晶睿通訊公司捐贈300台專業型安防網路攝影機，院長黃瑞仁表示，將可守護全院1700位醫護人員與每月超過6萬人就醫民眾安全。

台大醫院雲林分院裝設的閉路電視監視系統攝影機，多數是傳統類比攝影機，畫面解析度較差，院方打算全面汰舊換新。

台大雲林分院長劉宏輝與晶睿通訊公司董事長陳文昌是台大管理學院EMBA的同學，陳文昌獲知後，表達願意捐贈300台百萬畫素專業型安防網路攝影機，包含槍型、半球型、快速球型攝影機，部分機種還配備先進雙向語音功能。

台大雲林分院16日舉行捐贈儀式，黃瑞仁表示，該院對醫護做過問卷調查最擔心的三件事，第一是火災，第二是疫情，第三是資訊系統當機，他個人最關切的是醫院安全，沒有安全就沒有品質可言。

黃瑞仁說，有了專業型網路攝影機就像吃了定心丸，新設備可以傳送清晰影像，透過醫院網路，各院區都能掌握動態，醫護人員可以全心做好醫療工作，就醫民眾有人身安全保障，爭議事件就交給影像來說話，言語辱罵的代號叫白色暴力，今年迄今發生15起。

晶睿通訊公司捐贈其公司VIVOTEK品牌網路攝影機，2010年曾紀錄智利礦工受困地底69天事件，國際媒體引用的地底生活畫面多數來自VIVOTEK所拍攝。

晶睿董事長陳文昌表示，該公司主要做外銷生意，116個國家有183個經銷商駐點，本於企業回饋精神，2015年展開校園捐贈行動，捐贈網路攝影機，建構安全防護網，截至2016年已捐贈23所國小、772台網路攝影機。

(中時 )