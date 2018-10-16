公懲會委員長石木欽遭爆上任即裝修辦公室亂花錢

2018年10月16日 12:25 工商 崔慈悌

公懲會公告首長辦公室裝修（崔慈悌攝）

公務員最高懲處機關的公懲會委員長石木欽，遭爆甫上任即編列近70萬元預算裝潢首長辦公室，近日甫完工，又因新裝修的系統櫃貼皮顏色不滿意，還未啟用又花錢重新換貼皮，遭質疑浪費公帑。

宜蘭代理縣長陳金德日前因高雄市政府任職期間，兼職民宿及文創公司負責人，遭監委彈劾，移付公懲會處分，也讓全國唯一且位階最高懲戒機關的公懲會角色備受關注。

公懲會委員長林堭儀去年底退休，委員長一職由高等法院院長石木欽接任，石上任後就以機要人員調任總統府司改國是會議委員范立達妻子、原任職司法院專委的林玉苹空降公懲會擔任書記官長。

由於該職務為簡任13職等、地位僅次委員長的高階機要人員，向來為公懲會所屬各科室科長期望晉升的職缺，而林玉苹105年仍為九職等科長，106年就高升簡任10職等專委，不到一年又高升為公懲會官長，引發外界爭議。

石木欽去年12月上任後，即研議進行首長辦公室環境改善工程的會勘及估價，編列60餘萬元，在今年9月正式動工。

根據公懲會的說法，主要是因首長辦公室較為老舊，因此編列預算進行改善。不過讀者爆料表示，公懲會除首長辦公室外的各科室，相對來說更為老舊。如要改善辦公環境，同仁辦公室也應一併改善。公懲會棄老舊的所屬同仁辦公室於不顧，優先改善首長辦公室是本末倒置。

以該首長辦公室僅15坪左右，以60萬金額來估算，每坪裝潢費超過4萬元，根據公徵會的公告，首長辦公室環境改善工程自9月7日至10月6日進行，根據記者實地前往，日前各項工程已經完工，委員長也已搬進新裝修的首長辦公室。

據爆料，公懲會因經費拮据，一般人員辦公室桌椅櫥櫃損壞，電腦設備老舊，總務科都說沒錢修理或換新，但新完工後的首長辦公室系統櫃，因石木欽對貼皮顏色不滿意，總務科還另外花了5萬元重新貼皮，新櫥櫃還未使用又要再花錢，再度讓人質疑「亂花錢」。

對此公懲會回應，首長辦公室因老舊才會整修，至於系統櫃重新貼皮是因廠商做錯才重貼，費用則是由廠商自行吸收。

(工商 )