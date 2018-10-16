NBA》新賽季觀戰焦點三 安森尼加盟火箭好壞難測

新賽季安森尼加盟火箭，好壞難以預測。(美聯社資料照)

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中時電子報

上賽季保羅從快艇跳槽到火箭，在與哈登聯手下例行賽拿下65勝，戰績超越衛冕軍勇士，全聯盟戰績第一，可惜季後賽西區決賽3比4飲恨不敵勇士，無緣在相隔23年之後再次勇闖總決賽。今夏引進「甜瓜」安森尼，外界評價兩極化，一旦無法安撫好安森尼的情緒，就有可能成為球隊的一顆毒瘤，屆時別說想要更上層樓，就連季後賽都會出現很大問題。

火箭可說是上賽季威脅勇士的最強大敵人，不但在例行賽對戰取得優勢，而且在季後賽輕鬆地連過灰狼與爵士兩關，西區決賽打完前5場取得3比2領先優勢，要不是保羅扭傷了腳，勇士能否贏得系列賽還是未知數。

火箭上次打進總決賽是在1994-95球季，而且是連續兩季奪得總冠軍，當初陣中以「非洲天王」歐拉朱旺以及「滑翔翼」崔斯勒領軍，而這也是火箭隊史唯二的兩座冠軍獎盃。

火箭本季雖然失去了阿里查和巴哈穆鐵2名鋒線上優秀防守者，但成功留下保羅以及卡培拉，並成功延攬「甜瓜」安森尼，搭配上賽季例行賽MVP得主哈登，帳面上實力可以說是不減反增，國際賭盤也看好火箭是繼勇士與塞爾提克之後，第三支擁有奪冠籌碼的球隊。

然而，火箭想要更進一步的隱患就是安森尼，他的桀傲不遜早已聞名在外，尤其是本季有能會被安排在板凳席上出賽，這讓同屬詹姆斯2003年黃金梯次的他或許會心有不甘，加上他與火箭教頭丹托尼在尼克時期的恩怨情仇，也可能成為一顆不定時炸彈，一旦火箭處理不當，當年尼克慘案就會出現在火箭身上。

(中時電子報)

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