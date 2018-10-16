秒殺開搶！鹿港小吃宴網路報名100桌30秒賣光光

2018年10月16日 12:31 中時 謝瓊雲

每年一推出就被秒殺光光的鹿港小吃宴，今年分為兩天兩場次，席開450桌。（鹿港鎮公所提供）

鹿港小吃宴是鹿港冬遊季最受歡迎的重頭戲，每年受理報名都大排長龍。（鹿港鎮公所提供）

上午開賣，等候現場報名的民眾早已100人，搶不到的人都扼腕太晚來。（鹿港鎮公所提供）

手腳不夠快，真的搶不到！每年一度最受民眾歡迎的美食活動，鹿港冬遊季廟口小吃宴，16日一早8點半開賣，有人清晨4點就趕到鎮公所前排隊搶頭香，一開始受理就滿額賣完，今年首度開放網路報名，更是30秒就就秒殺，讓搶到的民眾興高采烈激動歡呼、媒搶到的民眾則是超傻眼、又扼腕，刺激熱烈的程度讓人手心冒汗！

為期2天2場次的鹿港小吃宴美食活動，今年鎮公所規畫現場報名1百桌、網路報名100桌，另外受理傳真報名250桌，早上8點30分開賣時，現場排隊等候的民眾早已大排長龍，迅速賣光光，網路報名更是名符其實「秒殺」，放在公所1樓、一字排開的六部傳真更是響個不停，統計約半小時就全部宣告完售，450桌全部被一搶而空。

排隊等候排隊報名的包括福興鄉、彰化市與和美鎮的民眾，彰化市張先生笑著說，早上5點多來排隊，驚訝發現居然已經不是第一名，還好順利訂到2桌；順利拔得頭籌的福興蔡太太更高興說自己受親友所託來報名，雖然一早就等候4個多小時，但能搶到頭香一切都值得、一點也不覺得辛苦。

鹿港鎮長黃振彥表示，非常感謝各界對鹿港廟口小吃宴的喜愛，鎮公所會與所有的小吃宴業者全力以赴，拿出最好的品質與節目，讓大家滿載而歸，歡迎大家冬遊鹿港，踴躍來品嘗鹿港小吃。

鹿港小吃宴今年進入第7年，因為每桌3千元就可以吃到29道小吃與伴手禮，平均每人每菜只要花10元左右，是CP值最高的特色小吃宴，因為太受歡迎，很難報名，所以黃振彥鎮長今年決定增加到450桌，比去年多150桌，結果依然非常搶手。鹿港鎮公所今年還增加人氣美食選拔活動，要選出小吃宴的「最佳人氣」、「經典不敗」、「獨具特色」、「難以忘懷」、「色香俱全」等五項，歡迎大家參加FB網路票選活動，並將於小吃宴舉辦的首日在現場公布當選名單，投票的民眾還有機會獲得小禮物。

(中時 )