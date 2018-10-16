15年研究結論！ 專家推薦：這5類食物補腦防失智

2018年10月16日 12:54 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

現代人面臨失智症的風險日益加增，科學家們無不竭盡心力，投入研究怎麼吃會更健康。神經科學專家指出，5大項對大腦健康有益的食物種類，脂肪魚類、漿果、深色綠葉菜類、植物油及複合碳水化合物，尤其可降低認知障礙和癡呆的風險。

英媒《衛報》報導，神經科學專家麗莎表表示，她在任職紐約市威爾康奈爾醫學院阿茲海默症預防診所期間，15年來研究證明飲食如何預防，延遲或導致阿茲海默症等認知疾病。好消息是，研究發現如蔬菜，水果，魚，全麥，堅果和種子都具有神經保護作用。它們不僅可以保護大腦免受傷害，還可以在一生中支持認知健康。

麗莎指出，沒有一種奇蹟食物或補品可以讓我們保持年輕，健康和明亮的眼睛與完美的記憶。然而，我們卻可透過廚房，用5種幫助大腦的食物得到最佳的實踐。

●脂肪魚類

鮭魚、鯖魚、鮭魚、沙丁魚等魚類含有適合大腦的營養成分，包括omega-3脂肪、膽鹼（維生素B需要維生素）、維生素B6和B12（需要支持神經系統）、鐵和鎂等礦物質（健康的血液和組織所需）和大量的蛋白質。

研究顯示，每周只吃一次魚，與老年人阿茲海默症風險降低70％相關。在魚類所有營養素中，ω-3脂似乎對癡呆症具有特別的保護作用。如果不吃海鮮，可吃亞麻籽，橄欖油、杏仁、鱷梨和其他植物性食品替代。

●深綠葉蔬菜和十字花科蔬菜

菠菜、瑞士甜菜、羽衣甘藍等深綠葉蔬菜，和屬於十字花科的芥蘭菜、花椰菜、捲心菜皆含豐富的維生素，礦物質，纖維和抗病營養素，對健康的神經系統至關重要。

大規模研究顯示，每天食用1份或2份這些蔬菜，比那些很少吃綠色蔬菜的人，較少碰到記憶問題和認知能力下降。每天只吃沙拉，可以讓你的大腦年輕11歲。

●漿果

特別是黑莓，藍莓，草莓，覆盆子，還有黑櫻桃，枸杞，桑椹含有抗氧化劑，有助於隨著年齡的增長保持記憶力。它們也是纖維和葡萄糖的重要來源，纖維和葡萄糖是大腦的主要能量來源。它們很甜，但血糖指數低，因此有助於調節血糖水平。

●特級初榨植物油

尤其是橄欖油和亞麻籽油。它們含有抗衰老營養素，如ω-3脂肪酸和維生素E，橄欖油還含有豐富的單不飽和脂肪，這對心臟和大腦都有益處。

●複合碳水化合物

如全麥，豆類和甘藷，含有從蛋白質到B族維生素的大腦支持營養素，以及豐富的抗氧化劑和礦物質。它們也是葡萄糖的良好來源，同時具有高纖維含量以穩定血糖水平。

纖維越多，食物對胰島素的影響就越小。因此，這些食物可以增強您的新陳代謝，支持健康的消化，也可以增強免疫系統。

另外，儘管水通常不被認為是食物，但它絕對是口渴時大腦的主要營養來源。超過80％的大腦含量是水。大腦中發生的每一次化學反應都需要水，特別是能量產生。大腦對脫水非常敏感，即使是最小程度的水分流失也會導致腦霧，疲勞，頭暈，意識模糊等症狀，更重要的是大腦萎縮。

(中時電子報)