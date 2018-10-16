指7成5民眾挺限縮公民權 陳明通：領陸居住證怎能當縣長？

中國對台核發居住證，引起台灣社會高度議論，陸委會將修法，限縮申請者的選舉權。陸委會主委陳明通（右）15日在立法院答詢表示，限縮擁有居住證者的選舉權非常合情合理，過半數民眾也認同，這個政策有民意基礎。行政院長賴清德（中）與內政部長徐國勇（左）一同備詢。（王英豪攝）

友善列印
中時

大陸國台辦日前釋出居住證便利台灣人就學、就業，但陸委會認為有統戰目的，打算採申報制並限縮領取民眾的被選舉權。對此，陸委會主委陳明通今備詢表示，陸委會做的內部民調有超過7成5民眾支持限縮被選舉權，就連國民黨主席吳敦義都贊同應該要申報，認為限縮政策合理，領居住證跟選縣長本來就不可兼得。

藍委孔文吉今質詢指出，陸委會認為大陸國台辦的惠台31項政策、居住證是統戰陰謀，甚至要限縮領有居住證民眾的被選舉權；但居住證不代表是國籍、護照，甚為陸委會的做法有鎖國心態。

陳明通表示，對於台灣人民在大陸因就學、就業領有居住證，政府寬容看待，但必須嚴正看待北京透過居住證所達成的政治目的；就連吳敦義都認為要求領居住證民眾要登記，認為並不過份，陸委會做過幾次民調都獲得高度支持。

陳明通表示，他祝福領有居住證民眾在大陸有方便的生活與發展，但倘若要被選舉，甚至當立委、縣市長，「當然不能有居住證啊！」至於反對聲浪，他認為任何政策都有反對聲音，強調這是民主國家可愛之處。

時力立委徐國勇質詢時追問居住證疑慮完成修法？賴清德表示，行政院預期這會期將法案送到立院審議；陳明通說，陸委會幾乎每周開會，修法涉及的相關法規很多，希望盡可能在這會期提出。

此外，孔文吉也問，政府現在是否是「聯美抗中」政策？行政院長賴清德說，因為有併吞企圖的是中國大陸，美國從過去幾十年來協助台灣經濟、社會革新，美國對台、對中的態度有著180度不同，所以會讓外界認為台灣在聯美抗中，但政府有自己的方向在走。

不過賴補充，若不是美國對台支持，中國大陸對台一路威脅之下，台灣也很難自保。

(中時 )

公懲會委員長石木欽遭爆上任即裝… 新北》斥資近60億元警消廳舍改建…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。