新北》斥資近60億元警消廳舍改建 朱立倫：台北縣時代不可能

2018年10月16日 13:24 中時 葉書宏

新北市政府今（16日）上午11時許，舉行消防局國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程開工典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市政府今（16日）上午11時許，舉行消防局國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程開工典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市政府今（16日）上午11時許，舉行消防局國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程開工典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市政府今（16日）上午11時許，舉行消防局國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程開工典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市政府今（16日）上午11時許，舉行消防局國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程開工典禮，由市長朱立倫主持。（葉書宏攝）

新北市政府今（16日）上午11時許，舉行消防局國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程開工典禮，由市長朱立倫主持；朱立倫致詞時強調，「升格後用於警消廳舍改建近60億元，以往台北縣時代不可能花這麼多錢！」

朱立倫由警察局長胡木源、消防局長黃德清、中和區長柯慶忠、中和警分局長張錦成、市議員陳錦錠、邱烽堯、林秀惠、張瑞山、游輝宂、前中和市長邱垂益、地方里長等陪同出席開工典禮。

據了解，國光消防分隊及國光派出所舊有廳舍分別於2000年及2001年興建，該址西鄰板橋區、南鄰土城區，為各區交界重要樞紐，救災救護案件及維護治安勤務相對繁重，新北市政府鑑於原建物現況老舊，且耐震係數不足遂決定改建。

工程基地面積計2500平方公尺，將興建地上4層、地下1層的鋼筋混凝土結構建築物，空間規畫地下1樓為停車空間、1樓為值班室、2至4樓為辦公室及備勤空間，總樓地板面積為4480.22平方公尺，總工程費1億5080萬元。

朱立倫致詞時提到，預計2020年1月完工，總工程費1億5080萬元，替警察、消防找到最好的家、最好的辦公地點，提升地方治安、交通、為民服務、公共安全、消防員設備等。

朱立倫強調，新北市升格後，用於警察局、消防局廳舍改建各29億多元，總共近60億元，「以往台北縣時代不可能花這麼多錢！」以前都是花地方自己的錢，警察、消防也要感謝社會大眾支持，繼續替民眾治安、安全努力。

新北市政府表示，新建廳舍將大幅改善基層警消執勤辦公硬體措施，可積極提昇工作效率及服務品質，展現更積極熱忱，親民、愛民的服務理念深耕社區。

消防局表示，改善消防老舊廳舍部分，新北市升格後共有18處已完工，4處正在興建中，包括開工動土的國光分隊，另外還有4處規畫中，全新的消防廳舍展現出市府對地方安全的重視，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，另外，配合派出所共構提昇執法能力，有效力打擊犯罪，提供「安居、安全、安心」的三安居住環境。

(中時 )