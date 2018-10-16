《時來運轉》單場暨場中投注 NBA冠軍賠率出爐

NBA新球季來臨，湖人隊備受期待。（美聯社資料照）

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月16日~10月22日)

1.「中華職棒」：挑戰賽全面單場投注。

萬眾期待的中華職棒單場來囉。統一獅與富邦悍將的挑戰賽，台灣運彩全面單場，最終會由哪隊出線與Lamigo桃猿爭取第29年的總冠軍，拭目以待。

2.「美國職棒」：提供10場單場或場中投注。

國聯與美聯的冠軍爭奪戰如火如荼展開，台灣運彩全面提供單場投注，適時加開場中投注，今年的總冠軍對戰會與去年相同組合出現，或是有其他隊伍出線，一同關注。

‧「美國職棒2018球季冠軍」賠率：

休士頓太空人2.20倍、洛杉磯道奇3.10倍、波士頓紅襪3.25倍、密爾瓦基釀酒人4.50倍。

‧「美國職棒2018球季國家聯盟冠軍」賠率：

洛杉磯道奇1.40倍、密爾瓦基釀酒人2.30倍。

3.「日本職棒」：提供6場單場投注。

季後賽隊伍出現，中央聯盟由讀賣巨人挑戰廣島東洋鯉魚；太平洋聯盟西武獅正在等待對手出爐，日本職棒季後賽台灣運彩全面提供單場投注。

4.「美國職籃」：提供6場單場投注。

美國職籃將在10/17由奧克拉荷馬雷霆與金州勇士的賽事揭開序幕，今年詹皇的換隊，能否改變連續數年由勇士與騎士包辦東西區冠軍的結果，一同迎接美國職籃新球季的來臨。

‧「美國職籃 總冠軍」賠率最低前4名賠率：

金州勇士1.45倍、波士頓塞爾提克6.25倍、休士頓火箭9.00倍、洛杉磯湖人11.00倍。

‧「美國職籃 東區冠軍 」賠率最低前4名賠率：

波士頓塞爾提克1.75倍、費城76人3.75倍、多倫多暴龍4.00倍、密爾瓦基公路15.00倍。

‧「美國職籃 西區冠軍 」賠率最低前4名賠率：

金州勇士1.22倍、休士頓火箭5.50倍、洛杉磯湖人8.00倍、奧克拉荷馬雷霆20.00倍。

5.「足球」：提供22場單場或場中投注。

五大聯賽在本週再次回歸，搭配其他國際賽事歐國聯足球賽，提供24場單場或場中投注，熱血足球迷快來投注。

(中時電子報)

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