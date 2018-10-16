美海軍研究船停靠高雄港 港務公司：補給日用品

美國海軍研究船現正停靠高雄港。（王思慧翻攝）

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依公開即時船舶動態資訊指出，隸屬於美國海軍研究辦公室的科學研究船，現正靠泊於高雄港9號碼頭。（王思慧翻攝）

隸屬於美國海軍研究辦公室（Office of Naval Research）的3250噸Thomas G. Thompson （T-AGOR-23）海洋研究船，現正靠泊於高雄港9號碼頭。台灣港務公司高雄分公司表示，該船申請靠港目的為補給加水、日用品及船員替換，並沒有其他行為。

根據前海軍新江艦長呂禮詩臉書，該艦由美國大學暨國家海洋實驗室（University-National Oceanographic Laboratory System, UNOLS）使用，並具遙控水下載具（ROV）及自主式水下載具（AUV），可測量鹽度、溫度、壓力和化學性質等水文資料，預於18日離港，前往澳洲弗里曼特爾（Fremantle）港。這種廣義的美艦在這個敏感時間來台，引發無限的想像空間。

港務公司高雄分公司經貨經理蔡嘉陵表示，該研究船是昨天進高雄港，目的是要補給加水、生活日常用品，還有船員替換等，停靠大約3天，18日早上6時離開高雄港。通常船員替換是因為該員休假、約期期滿，或是身體不適，在等新船員的時候要配合航空班機時間。

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