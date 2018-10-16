大陸近期多所雙一流大學一把手調整

2018年10月16日 13:01 旺報 林永富

大陸教育部網站近日先後公布4所「雙一流」（指世界一流大學和一流學科建設）高校黨政一把手調整，曾勇任電子科技大學校長、高松任華南理工大學校長、葛世榮任中國礦業大學（北京）校長、馬俊傑任中國地質大學（北京）黨委書記。在大陸十一國慶長假之前，一北一南兩所知名財經大學的黨委書記也相繼調整。

從年齡上來看，曾勇、高松、葛世榮和馬俊傑4名履新的高校領導均為「60後」（指1960年之後出生），其中最年輕的是1964年2月出生的華南理工大學校長高松。

曾勇1963年10月生，致公黨員，清華大學管理科學與工程專業博士研究生畢業，教授。2015年3月任電子科技大學副校長。

高松和馬俊傑兩人為外校調入。高松1964年2月生，北京大學無機化學專業博士研究生畢業。2013年9月任北京大學副校長，2018年4月任北京大學常務副校長（正局級）。

馬俊傑2001年2月起歷任中國人民大學副校長、黨委副書記、紀委書記等職，2015年5月任國家教育行政學院黨委書記、常務副院長。高松2007年時年43歲當選為中國科學院院士。

葛世榮生於1963年4月，浙江天台人。1994年10月起任中國礦業大學校長助理，1997年3月起任中國礦業大學副校長，2007年8月起任中國礦業大學校長，2017年4月起任中國礦業大學校長、黨委副書記。

在十一長假之前，大陸兩所知名財經大學黨委書記相繼調整，何秀超任中央財經大學黨委書記，許濤任上海財經大學黨委書記。從年齡上來看，兩人均為60後，從任職經歷來看，兩人均來自教育部。

何秀超曾歷任教育部職業教育與成人教育司巡視員，教育部教育督導團辦公室主任，教育部教育督導局局長、國務院教育督導委員會辦公室主任等職務。許濤曾擔任教育部師範教育司司長、教育部教師工作司司長、教育部國際合作與交流司司長等職務。

(旺報 )