他隔1102天再進球 踢破西班牙主場15年不敗紀錄

曼城前鋒史特林攻入英格蘭的第3球（右二），西班牙門神德赫亞（左）只能徒呼負負。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

歐洲國家足球聯賽16日上演英格蘭vs.西班牙的精彩好戲，結果曼城球星史特林（Raheem Sterling）不但打破3年多的國家隊進球荒，而且「好事成雙」，幫助「三獅軍團」英格蘭以3比2勝出，也讓西班牙吞下15年來主場正式國際賽首敗、連38場不敗紀錄畫下句點。

「我好久沒替英格蘭進球，令人非常沮喪，所有的壓力在進球之後全都釋放了，」史特林賽後說：「沒有比穿英格蘭球衣進球更棒的事情了，我們展現出自己的能量、努力，而且敢於拿球。」

史特林（中）以右腳踢進英格蘭的第3球。（路透）

史特林上次替三獅進球為2015年10月9日主場對愛沙尼亞之戰，接著連續27場比賽沒有進球。在今天對西班牙之前，史特林代表三獅出賽45場進2球，但他只花了38分鐘就把自己的國際賽進球加倍，沒有辜負總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）託付的王牌10號球衣。

英格蘭此役盡可能的跳過西班牙優勢的中場區域，以平均年齡23歲的三箭頭給「鬥牛士」製造麻煩。世足金靴肯恩（Harry Kane）妙傳史特林、拉許佛（Marcus Rashford）破門，個人首次在國際賽單場2助攻，讓英格蘭開賽38分鐘就以3比0領先西班牙。

西班牙超過15年沒在主場輸過正式比賽，現任教頭恩里克（Luis Enrique）上任後3戰全勝，包括在國家聯賽6比0痛宰世足亞軍克羅埃西亞，這回卻遇上了大麻煩。

西班牙前鋒阿卡瑟（左二）替補上場90秒就在角球攻擊中頭槌破門。（路透）

儘管鬥牛士下半場找回水準，近況火熱的前鋒阿卡瑟（Paco Alcacer）替補上場90秒就頭槌破門，隊長拉莫斯（Sergio Ramos）補時階段進球，仍無力回天。

英格蘭報了上月主場1比2落敗之仇，而且取得3顆客場進球，若積分相同比較對戰將有優勢。英格蘭戰績1勝1和1負，落後西班牙2分。倘若下月15日西班牙沒辦法在克羅埃西亞贏球，3天後英格蘭又能在溫布利主場勝克，三獅就能逆轉搶下A級第4小組冠軍，殺入明年6月的國家聯賽總決賽。

(中時電子報)

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