東吳女大生性騷擾報警被吃案？ 中正一分局澄清：積極偵辦中

中正一分局。（圖／截取自Google街景）

友善列印
中時

一名東吳大學夜間部女大生，日前晚間在東吳大學城區部下課後，遭不明色狼動手摸脖子、臉頰性騷擾，被害人家屬事後指控警方受理態度不佳，中正一分局16日上午澄清全案依程序受理，並未有吃案情事，由性騷擾案並未規定要女警負責製作被害人筆錄，警方因警力調配不來，所以才由男警受理。

一名東吳大學夜間部女大生的母親，日前在網路上爆料指稱，女兒日前晚間下課後，在東吳大學城區部第五大樓西側走道，遭一名年約4、50歲的男性色狼尾隨跟監搭訕，先是對著女大生耳朵吹氣，接著出手摸女大生的背、頸、臉頰等部位。

事後，母親代替女兒前往轄區中正一分局介壽所報案時，被害人母親對警方受理過程表達相當不滿，警方獲悉後，16日上午特別發布新聞稿澄清。

警方表示，被害女大生的母親是在107年10月12日15時許，至中正第一局介壽路派出所報案，表示她的女兒於10月5日22時許，在臺北市中正區貴陽街1段東吳大學城區部內大樓，遭一名不明男子觸摸脖子後方及頭髮後旋即離去，女兒深感不舒服，因而前往派出所提告。

警方指出，介壽所受理員警發現，女大生母親並非遭受性騷擾的被害人，依性騷擾防治法第13條規定：「性騷擾事件被害人除可依相關法律請求協助外，並得於事件發生後一年內，向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣 (市) 主管機關提出申訴」；所以員警請被害人母親通知女兒親自到場說明以釐清事發經過。

被害女大生後來抵達介壽所，員警即依規定受理申訴及提告，並開立報案三聯單，並無吃案情事。

另外，被害人母親指稱當天沒有女警在場協助，警方澄清，依照處理性騷擾事件作業程序注意事項第8點規定，「於分駐(派出)所詢問當事人，為保護當事人隱私，宜於偵訊室或隱密安全處所為之」，並無應有女警在場的規定，並且當時被害人及家屬也未要求女警受理。

中正第一分局表示，目前已鎖定一名可疑男子，持續擴大調閱相關監視器積極偵辦中，並已編排警力針對該校周邊加強巡邏，提高見警率，遇有可疑人事加強盤查，淨化轄區治安。

(中時 )

又是酒駕! 凌晨遭酒駕撞進店面 … 660萬元掏光光 社區總幹事監守自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。