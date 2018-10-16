東吳女大生性騷擾報警被吃案？ 中正一分局澄清：積極偵辦中

2018年10月16日 13:29 中時 謝明俊

一名東吳大學夜間部女大生，日前晚間在東吳大學城區部下課後，遭不明色狼動手摸脖子、臉頰性騷擾，被害人家屬事後指控警方受理態度不佳，中正一分局16日上午澄清全案依程序受理，並未有吃案情事，由性騷擾案並未規定要女警負責製作被害人筆錄，警方因警力調配不來，所以才由男警受理。

一名東吳大學夜間部女大生的母親，日前在網路上爆料指稱，女兒日前晚間下課後，在東吳大學城區部第五大樓西側走道，遭一名年約4、50歲的男性色狼尾隨跟監搭訕，先是對著女大生耳朵吹氣，接著出手摸女大生的背、頸、臉頰等部位。

事後，母親代替女兒前往轄區中正一分局介壽所報案時，被害人母親對警方受理過程表達相當不滿，警方獲悉後，16日上午特別發布新聞稿澄清。

警方表示，被害女大生的母親是在107年10月12日15時許，至中正第一局介壽路派出所報案，表示她的女兒於10月5日22時許，在臺北市中正區貴陽街1段東吳大學城區部內大樓，遭一名不明男子觸摸脖子後方及頭髮後旋即離去，女兒深感不舒服，因而前往派出所提告。

警方指出，介壽所受理員警發現，女大生母親並非遭受性騷擾的被害人，依性騷擾防治法第13條規定：「性騷擾事件被害人除可依相關法律請求協助外，並得於事件發生後一年內，向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣 (市) 主管機關提出申訴」；所以員警請被害人母親通知女兒親自到場說明以釐清事發經過。

被害女大生後來抵達介壽所，員警即依規定受理申訴及提告，並開立報案三聯單，並無吃案情事。

另外，被害人母親指稱當天沒有女警在場協助，警方澄清，依照處理性騷擾事件作業程序注意事項第8點規定，「於分駐(派出)所詢問當事人，為保護當事人隱私，宜於偵訊室或隱密安全處所為之」，並無應有女警在場的規定，並且當時被害人及家屬也未要求女警受理。

中正第一分局表示，目前已鎖定一名可疑男子，持續擴大調閱相關監視器積極偵辦中，並已編排警力針對該校周邊加強巡邏，提高見警率，遇有可疑人事加強盤查，淨化轄區治安。

(中時 )