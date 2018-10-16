國保潛藏負債首度破兆 保費最快明年從8.5％漲至9％

2018年10月16日 13:08 中時電子報 戴安瑋

國民年金保險最新精算報告出爐，國民年金潛藏負債首度破兆，達1兆943億元；在保費不漲的情況下，基金30年後就恐破產；若保費不調漲，目前基金餘額不足以支應未來20年給付，依法衛福部最快明年元旦調漲保費，由8.5%提高到9%，估約321萬人受影響，每月最多增55元保費。衛福部表示，會研議後，跟政院討論，再決定是否調漲。

根據《蘋果日報》，最新出爐的精算報告，國民年金目前潛藏負債達1兆943億元，較上次精算增加2995億元。若保費維持在現行費率8.5%，預估基金會在2033年入不敷出、2048年破產，兩者時程都和前次精算相同。對於潛藏負債暴增，精算報告指是因被保險人以及老年年金受領人之平均年資逐年增加，以及老年年金受領人人口數的增加，未來國民年金精算負債將會繼續增長。

精算報告顯示，在不調漲保費下，目前基金餘額僅夠支付未來13年給付，未達保費凍漲門檻，依法費率將調高0.5個百分點，從8.5%提高到9%，目前337萬名投保人口中，扣除低收入戶、重度以上身障者等由政府全額補貼保費者，估約有321萬人每月保費將增27元到55元。

對此，網友說，「動不動就說這個破產那個不夠，那為什麼花大筆錢去做一大堆無用之事？」、「應該把收入及支出拿出來看，如果支出裏有損失，請基本管理人出來解釋，為什麼會有損失? 是股市護盤輸了，還是投資國外債券輸了」。

(中時電子報)