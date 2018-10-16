獨／23歲女星揭隱疾血淚史 遭嫌「臭得像屍體味」

2018年10月16日 13:14 中時 洪秀瑛

鄭靚歆不諱言自己的同志身分。（盧禕祺攝）

鄭靚歆當年拍偶像劇。（取自微博）

鄭靚歆與《20之後》的演員群戲裡外感情都不錯。（公視提供）

23歲的戲劇新人鄭靚歆在公視週日8點《20之後》飾演帥氣女同志，鏡頭裡帥氣神采令觀眾印象深刻，當初導演王小棣看中她「把起妹來無往不利的形象很有說服力」，因此欽點她再度合作。角色原型就是她自己，鄭靚歆不諱言帥T是本色演出，戲裡媽媽被製作人挖掘上節目，就是媽媽自己的經歷，這些故事是她的家庭寫照，「赤裸裸情節，寫實到比裸體還可怕」。

《20之後》探討同婚、性別等議題，描寫摸索性向的青澀年齡。五官清秀的鄭靚歆，13歲曾以黑澀會美眉的「冰冰」出道，姊姊鄭倢伃是黑澀會美眉的「甜兒」。鄭靚歆當時和黃遠合拍電影《酷馬》打開知名度，國一時已剪得一頭俐落短髮，學妹們以寫情書告白、送早餐各種方式追求，有次隔壁班女生要電話遭拒，直接將她壓牆上強吻，她反抗將對方推倒，結果對方竟提告，「這件可怕的事到現在我還忘不了，心裡一直有陰影」。當時也曾在教室外突然被男同學抱緊，強迫她跟他交往，她被嚇得花容失色，小小年紀就男女通吃了。

她14歲到大陸拍湖南衛視偶像劇《落跑甜心》，頂著像西瓜皮的假髮，一副傻呼呼樣子，劇中扭脖子、擠眉弄眼誇張反應，遭大陸網友批評演技浮誇，還說毀三觀，讓他們的眼、耳、身體都不舒服，甚至質疑她是否財力雄厚才能當女一，如今回看這些負評，她自我揶揄「還好沒說我跟誰睡」。她笑言媽媽當時比她在意這些言語霸凌，「因為我拍完戲就飛美國，活得很自在，完全把負評丟掉，偶爾上網看一下，有些人仍喜歡我當年傻妹樣子，我覺得很好笑」。

她從大陸拍完戲回台，深受嚴重異位性皮膚炎所苦，身體負荷不了，人也變得自卑，因此下定決心和姊姊一起到洛杉磯念高中，3年間，異位性皮膚炎得到很大改善，終於能過正常人生活。未料回台後又復發，嚴重時流血、流膿，還被說臭臭的像屍體味道，有人也認為怕被傳染不跟她當朋友，還被嘲笑、批評、指責，身心承受巨大壓力。

前幾年痛苦到曾有輕生念頭，「當時真的體無完膚，身體一道道抓痕像刀痕一樣，每天以淚洗面，洗澡的時候，水和血一起流下去」，她試過強迫自己不能再抓，於是用繩子綁住雙手，也不能正常上課，因嚴重到衣服會黏住傷口，只好在家裸體、吹著冷氣，回想那段黑暗日子，她仍歷歷在目。這次為《20之後》曾到花蓮拍海上划獨木舟的戲，病情又復發，「差點以為自己要沒命了」。

(中時 )