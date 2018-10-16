不浪費食物 環保署表揚惜食典範

環保署表揚惜食典範，推動惜食教育。（圖／環保署提供）

友善列印
中時

今天（10月16日）是世界糧食日，為鼓勵業者和民眾加入惜食行列，並表揚惜食店鋪與惜食大使協助推廣惜食環境教育，環保署於文化大學大新館舉行「惜食典範表揚典禮」，邀請惜食店鋪、惜食大使及民眾，共同樹立惜食表揚的公正性並加以發揚，也呼籲更多單位一同響應。

今天與會的團體包括主婦聯盟環境保護基金會、家樂福文教基金會、台北市餐盒食品公會、台北市文化探索協會，各單位代表都提到從消費者、量販店、團膳業及產地等不同方面所造成的食物浪費，以及目前應對的方式，並呈現今年6月至10月期間所推動的一連串活動成果。包括：惜食百分百記者會、惜食店鋪招募、惜食文化環境教育巡迴講座、惜食大使養成訓練、惜食典範表揚典禮。

環保署為了呼應聯合國在西元2030年前，零售及消費者減少50%食物浪費的永續發展目標，從7月起至世界糧食日期間，除了辦理召募惜食店鋪、舉辦惜食講座等一系列惜食環境教育推廣活動，也鼓勵業者將食物百分百的利用，進而減少廚餘。

環保署表示，惜食環境教育未來除了持續推廣惜食店鋪及惜食大使外，將拓展至產地、工廠及校園等不同面向進行推動，期望讓更多人認同並實行惜食理念，讓惜食行動對於廢棄物減量、節能減碳及減緩全球暖化與氣候變遷產生正循環的力量。

據聯合國報告指出，全球有3分之1的食物被浪費掉，碳排放量高達44億噸。環保署統計顯示，去年我國廚餘回收量超過55萬公噸，去年3月至今年4月，超市和量販業廚餘的廢棄食品申報量高達6630公噸，平均每月有超過500公噸剩食變廚餘。食物浪費造成大量經濟損失和環境成本，更會加劇地球暖化與氣候變遷，必須推廣惜食運動。

(中時 )

國保潛藏負債首度破兆 保費最快… 近3500人放無薪假！人數創3年來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。