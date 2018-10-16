不浪費食物 環保署表揚惜食典範

2018年10月16日 13:26 中時 廖德修

今天（10月16日）是世界糧食日，為鼓勵業者和民眾加入惜食行列，並表揚惜食店鋪與惜食大使協助推廣惜食環境教育，環保署於文化大學大新館舉行「惜食典範表揚典禮」，邀請惜食店鋪、惜食大使及民眾，共同樹立惜食表揚的公正性並加以發揚，也呼籲更多單位一同響應。

今天與會的團體包括主婦聯盟環境保護基金會、家樂福文教基金會、台北市餐盒食品公會、台北市文化探索協會，各單位代表都提到從消費者、量販店、團膳業及產地等不同方面所造成的食物浪費，以及目前應對的方式，並呈現今年6月至10月期間所推動的一連串活動成果。包括：惜食百分百記者會、惜食店鋪招募、惜食文化環境教育巡迴講座、惜食大使養成訓練、惜食典範表揚典禮。

環保署為了呼應聯合國在西元2030年前，零售及消費者減少50%食物浪費的永續發展目標，從7月起至世界糧食日期間，除了辦理召募惜食店鋪、舉辦惜食講座等一系列惜食環境教育推廣活動，也鼓勵業者將食物百分百的利用，進而減少廚餘。

環保署表示，惜食環境教育未來除了持續推廣惜食店鋪及惜食大使外，將拓展至產地、工廠及校園等不同面向進行推動，期望讓更多人認同並實行惜食理念，讓惜食行動對於廢棄物減量、節能減碳及減緩全球暖化與氣候變遷產生正循環的力量。

據聯合國報告指出，全球有3分之1的食物被浪費掉，碳排放量高達44億噸。環保署統計顯示，去年我國廚餘回收量超過55萬公噸，去年3月至今年4月，超市和量販業廚餘的廢棄食品申報量高達6630公噸，平均每月有超過500公噸剩食變廚餘。食物浪費造成大量經濟損失和環境成本，更會加劇地球暖化與氣候變遷，必須推廣惜食運動。

(中時 )