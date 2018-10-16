近3500人放無薪假！人數創3年來新高

2018年10月16日 13:26 中時 李宜秦

勞動部今公佈最新無薪假統計，截至昨日為止，實施無薪假廠商共19家、人數多達3490人，是近3年來最高。雖然僅比上期多增1家廠商，人數卻暴增3006人。據了解，是桃園某知名車廠因景氣影響，一次通報無薪假人數2000多人，預計實施時間3個月，到12月底為止。

勞動部固定每月公布2次無薪假人數，上期截至9月底實施無薪假的廠商共18家、人數484人，然而截至昨天為止，最新統計數據顯示實施無薪假的廠商共19家、人數卻暴增至3490人，足足多了3006人、成長7倍之多。

據了解，是桃園知名車廠國瑞汽車受景氣因素影響，導致產量有所調整，因此一口氣通報2000多人。勞動部表示，該公司通報時間為3個月，至12月底為止，每週實施兩天，該公司表示在員工未上班期間仍會給予部分薪資，並不是完全無薪。

勞動部表示，該公司經勞資雙方協商同意，暫時縮減工作時間並減少工資，勞動部已請縣市政府勞工局前往了解實施無薪假程序是否符合法令規定，如是否簽訂書面同意書、員工每月薪資是否低於最低工資等。

2015年12月曾發生過類似案例，當時也是單一企業華映通報無薪假2515人，導致當期無薪假人數多達4761人，隔月便下降至1000餘人。此次人數為繼當時最高紀錄。

根據勞動部公布資料顯示，本期19家實施無薪假的事業單位中，9家為金屬機電工業、3家為化學工業、2家為資訊電子業、1家為民生工業、4家為其他類別。

(中時 )