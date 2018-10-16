廣西小六女肢解同窗 未滿14歲只賠償不判刑

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旺報

大陸廣西河池南丹一小學六年級在讀，且未滿13歲的少女，因不滿同班同學比自己長得漂亮，遂懷恨在心，將其約至自家殺害並分屍。雖手段極其殘忍，但因其作案時未滿14歲，依大陸法律不追究刑事責任。受害者父母不滿判決上訴。近日，廣西河池市中級人民法院做出終審判決，被告人父母賠償原告各項費用10.8萬元，仍維持不追究刑事責任判決。

對於此一判決，在大陸引起極大討論。反對者稱，年齡不應該成為一個罪惡之徒的免死金牌，對於未滿14周歲的犯罪嫌疑人，是應該按照滿14周歲進行判刑的，但是可以緩期執行。就像死緩一樣，在你未滿14周歲之前算是考察期，如果這段時間表現良好，那麼可以無限減刑。如果考察表現不好，那麼就依法嚴懲，而不是說限制的那麼死。

另有網友則提出看法認為，很多人在說未成年人保護法，其實是大陸《刑法》規定的刑事責任年齡是14周歲以上。法律保護未成年人這點沒問題，可是被害人也是一個未成年呀！這是2012年發生的事，當時沒有追究刑事責任，但是還是決定對兇手收容教養3年。在目前法律條件下，這麼判也挺無奈的。

另一網友則說，河池中院的聲明清楚表明，其只受理了民事賠償糾紛，收容教養是公安機關做出的決定。此案確有不少疑點值得深究，最關鍵的是一個13歲女孩如何獨立完成肢解拋屍，令人無法不質疑；未成年人保護法到底保護了誰，這個問題不容再被迴避。

(旺報 )

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