S-500算什麼！俄官員驚爆S-700可封閉全地球

2018年10月16日 13:17 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯自由民主黨黨魁吉里諾夫斯基

就在中國大陸、土耳其、印度相繼採購俄製強大的S-400飛彈防空系統之際，據說克宮已在研發下一代新系統S-500系統，可以在超過海拔60英里（近100公里）的高空打擊目標。

而部份五角大廈官員擔心，這新系統功能強大，可能威脅美軍的F-22，F-35與B-2等隱形戰機。不過，如果俄羅斯議員透露的是事實，那華府更要大大擔心了。

據俄羅斯衛星網和英國《快報》（Express）15日報導，自由民主黨黨魁吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）語出驚人地說，俄羅斯正在研製S-600與S-700飛彈防空系統，引起華府關注。

以色列最近因派F-16戰機轟炸敘利亞，敘國為了還擊，不慎以俄製S-200誤擊俄羅斯伊爾-20（Il-20）偵察機。但莫斯科認為，這是以國耍手段刻意造成，因此還是把帳算在他們頭上，於是快馬加鞭提供敘利亞早就想要的S-300防空系統。

吉里諾夫斯基11日在時事脫口秀節目中說，「S-300引起他們（美國）興趣，他們（原本）根本不鳥什麼S-300，可是現在他們害怕了，因為S-300就在附近，美國的親密盟友以色列害怕了。每架噴射戰機，不光是以色列的，都會被摧毀」。

接著他說：「美國人普遍都很害怕，他們怕世上最好的俄羅斯防空系統S-300。而我們還有S-400、S-500，S-600和 S-700。我們能封鎖整個地球，沒有一架飛機能起飛。」

他說完，立刻引起另一名來賓爆笑，還有觀眾如雷的掌聲。而主持人索洛維也夫（Vladimir Soloviev）也順水推舟，打趣警告他千萬別完洩國家機密，更別提起「令人畏懼的S-1500系統」。

S-400是以S-300防空系統為基礎研發，最初它被命名為S-300PM3，而外型上更刻意打造得酷似S-300，好讓交戰的敵方難以辨識。

(中時電子報)