北市華興補習班南京分校倒閉 堅不退費遭家長控訴

2018年10月16日 13:40 中時 陳燕珩

北市華興補習班南京分校5月傳出經營不善，但仍一口氣跟家長收取下半年4.2萬學費，9月分撤銷立案，並將上百名學生轉介到另3家補習班，有學生想退費，卻遭補習班拒絕，家長憤而控訴華興惡性倒閉，還轉賣學生權益，根本是詐欺；對此，北市教育局表示，會協助連絡負責人出面解決問題。

市議員鍾小平、議員參選人徐巧芯接獲家長陳情，華興補習班明明5月就經營不穩，卻仍向學生收取7月到12月學費4.2萬元，直到9月14日才告知學生將停業，隔日開說明會宣布，將上百名學生學籍轉到隔壁的學冠等3家補習班，21日隨即停止營業。

家長出面痛批，就算華興有轉介到新補習班，但學生不一定適應，且師資又不一樣，事後向補習班提出退費，對方卻以「學期已超過3分之1」為由拒絕。他認為，華興已涉及詐欺，竟把學生權益轉賣2次，當補教是兒戲，作法完全不合理。

教育局主秘陳素慧表示，9月底接獲華興補習班申請撤銷立案，因2周內未接獲消費者、老師申訴，確認「無虞」才同意撤銷，但她也坦言，當初僅有書面切結，沒有主動問家長狀況，現在已撤銷立案，也無法開罰，不過會要求負責人出面解決，依比例退費給消費者。

北市消保官則說，消費者沒有義務接受移轉補習課程的服務，因此依法可主張終止補習契約，對方應依比例退費，消費者可到法務局申訴，市府會召集三方協議處理；至於家長若認為補習班有詐欺嫌疑，可向司法機關提告。

(中時 )