北市華興補習班南京分校倒閉 堅不退費遭家長控訴

友善列印
中時

北市華興補習班南京分校5月傳出經營不善，但仍一口氣跟家長收取下半年4.2萬學費，9月分撤銷立案，並將上百名學生轉介到另3家補習班，有學生想退費，卻遭補習班拒絕，家長憤而控訴華興惡性倒閉，還轉賣學生權益，根本是詐欺；對此，北市教育局表示，會協助連絡負責人出面解決問題。

市議員鍾小平、議員參選人徐巧芯接獲家長陳情，華興補習班明明5月就經營不穩，卻仍向學生收取7月到12月學費4.2萬元，直到9月14日才告知學生將停業，隔日開說明會宣布，將上百名學生學籍轉到隔壁的學冠等3家補習班，21日隨即停止營業。

家長出面痛批，就算華興有轉介到新補習班，但學生不一定適應，且師資又不一樣，事後向補習班提出退費，對方卻以「學期已超過3分之1」為由拒絕。他認為，華興已涉及詐欺，竟把學生權益轉賣2次，當補教是兒戲，作法完全不合理。

教育局主秘陳素慧表示，9月底接獲華興補習班申請撤銷立案，因2周內未接獲消費者、老師申訴，確認「無虞」才同意撤銷，但她也坦言，當初僅有書面切結，沒有主動問家長狀況，現在已撤銷立案，也無法開罰，不過會要求負責人出面解決，依比例退費給消費者。

北市消保官則說，消費者沒有義務接受移轉補習課程的服務，因此依法可主張終止補習契約，對方應依比例退費，消費者可到法務局申訴，市府會召集三方協議處理；至於家長若認為補習班有詐欺嫌疑，可向司法機關提告。

(中時 )

它不是榕樹！「紅淡比」質堅 可… 溫馨重陽 玉井警分局長贈同仁父…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。